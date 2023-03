Ignacio Mier negó acusaciones de trampa en el examen para aspirantes a consejeros del INE

Ignacio Mier defendió a los acusados de trampa en el examen de renovación de consejeros del INE (Twitter/@NachoMierV)

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, declaró que las acusaciones de trampa en el examen para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) contra aspirantes allegados a la 4T son falsas.

Te puede interesar: Nuevos consejeros del INE: CTE aplicará examen a los 531 aspirantes que avanzaron de ronda

Ante la prensa, comentó que la autonomía del Comité Técnico de Evaluación se había respetado en todo el proceso y que los extraordinarios puntajes de Jaime Miguel Castañeda y Bertha Alcalde Luján, ambos cercanos al partido guinda, eran genuinos.

Recientemente, Bertha Alcalde, quien trabajó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), y Jaime Castañeda, quien fuera coordinador de asesores de la representación de Morena ante el INE, fueron acusados de haber recibido las respuestas del examen, y que su triunfo en el proceso, en el cuál los dos lideran la lista con los mejores puntajes, era producto de una trampa.

Te puede interesar: Consejeros del INE: tras señalamientos políticos, el CTE explicará metodología de la evaluación a aspirantes

Ignacio Mier sostuvo su defensa diciendo que el examen era tan solo uno de los varios requisitos, que seguía la entrevista y otros elementos que ayudarían a que no quedaran dudas en el aire sobre las mejores opciones para ocupar los puestos de los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Bertha María Alcalde Luján fue de las mejores calificadas para llegar al Consejo General del INE (Foto: Gobierno de México)

“El examen es uno de los varios requisitos que deben cumplir, falta la entrevista, falta la valoración de la curricular (...) la experiencia, los conocimientos y las aptitudes detectadas en la entrevista es como se configura cómo son evaluados”, manifestó.

“Aquellos que consideran que el puntaje alcanzado por algunos concursantes tiene que ser revisado tienen la oportunidad de hacerlo, pueden revisar su examen”.

Sobre el mismo tema, Ignacio Mier dijo que él no tenía ningún elemento que pudiera orillarlo a sospechar una presunta trampa en el examen para consejeros del INE, y que no tenía ningún motivo para ponerlo en duda, pues no había escuchado a nadie decir algo relacionado a eso. Del mismo modo, dijo que si existía alguien que tuviera los suficientes elementos para demostrar tal acusación, que tenía la libertad de denunciarlo para que se investigara.

Te puede interesar: Con el Plan B salió a la luz naturaleza de los consejeros del INE: Ignacio Mier

La acusación vino de parte de algunos miembros de la oposición. Roberto Madrazo, quien fuera gobernador de Tabasco en los 90s, sugirió en su cuenta de Twitter que las respuestas habían sido filtradas.

Jaime Castañeda, cercano a Morena y el mejor puntaje en el examen (Archivo)

“Ella es Bertha Alcalde, vinculada a Morena. Todo indica que el comité de evaluación le pasó las respuestas del examen para aspirantes a consejeros del INE. Si Morena hace fraude para la selección de consejeros del INE, imagínense el fraude que se hará en las ELECCIONES”, manifestó Madrazo.

Ignacio R. Morales Lechuga, procurador general de la República y embajador de México en Francia durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también aseguró que las respuestas habían sido entregadas a los aspirantes relacionados a Morena para que obtuvieran dichos puntajes.

“Empieza la selección de candidatos para consejeros del INE, y Morena no puede contener su corrupción y su poca gestión democrática. A los candidatos afines al régimen les filtraron las respuestas”, manifestó Morales Lechuga en su cuenta de Twitter.

Roberto Madrazo sugirió que los allegados a la 4T habían hecho trampa en el examen para renovación de consejeros del INE (Cuartoscuro)

El diputado federal de Morena, Marcos Rosendo Medina, también externó su opinión entorno a las acusaciones de trampa y de filtración de respuestas del examen, diciendo que todavía faltaban algunas etapas en la contienda para ocupar los puestos de consejeros en el INE.

Sobre las acusaciones de Roberto Madrazo, Rosendo Medina dijo: “Bueno, es obvio que el señor tiene algo que decir. No me merece ningún comentario. Los Tabasqueños lo conocemos bien”.

“Mira yo creo que es un proceso que no ha culminado, es un proceso que tiene que pasar por una serie de entrevistas. Las entrevistas van a ser públicas, y el que no la haga pues ahí se va a evidenciar frente a toda la ciudadanía, yo creo que todavía le faltan etapas a este proceso”, manifestó el tabasqueño.