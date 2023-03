El ahuehuete de Paseo de la Reforma será trasladado a vivero Nezahualcóyotl

El ahuehuete plantado en avenida Reforma será trasladado al vivero Nezahualcóyotl FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Este jueves 9 de marzo, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que el árbol de ahuehuete de Paseo de la Reforma serán trasladado al vivero Nezahualcóyotl, en la alcaldía Xochimilco, esto tras no mejorar después de meses.

Su estadía en su nuevo hogar servirá para someterlo a terapia intensiva, pues aseguran autoridades que el ahuehuete no está muerto. Un nuevo árbol ocupará su lugar tal cuál ocurrió meses atrás con la palma que adornaba la glorieta.

Será el hermano del ahuehuete el que lo reemplace; por tanto, la idea de que la glorieta siga adornada por dicha especie continuará. Del mismo modo, se aseguró que su periodo de adaptación tendrá una duración de seis meses para evitar que suceda lo mismo.

El ahuehuete se someterá a cuidados y rehabilitación para salvarlo FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En meses pasados, luego de un accidente en el que un automóvil se subió a la glorieta, la salud del ahuehuete comenzó a verse afectada, y desde entonces nunca mejoró. Añadido a ello, la introducción de patógenos y el hundimiento de unos 15 centímetros del suelo fueron factores que contribuyeron a que no se adaptara a la zona.

Ante las pocas señales de vida, su aspecto muerto y seco y la ausencia de hojas, los vecinos de la zona no auguraban su pronta recuperación; no obstante, los tratamientos a los que será expuesto lo rescatarán. Del mismo modo, se llevó a cabo una autopsia que confirmó que todavía se encuentra vivo, aunque su rebrote será tan solo de la mitad.

El nuevo árbol es uno de los cuatro ejemplares traídos desde Nuevo león que están viviendo actualmente en el vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco.

El gerente de Viveros Regionales, Adrián Cavazos, fue el que informó el estatus del ahuehuete, y dijo que el nuevo árbol tiene la suficiente energía para adaptarse, por lo que aseguró que su estadía a futuro en la glorieta está asegurada siempre y cuando se lleven a cabo las medidas necesarias.

El accidente del auto fue uno de los factores que contribuyeron a su deterioro (Foto: Twitter )

Parte de estos cuidados es la instalación de una barrera protectora, con el fin de que no lo afecten nuevos patógenos, no sea maltratado, la tierra no sea manipulada y no sufra de ningún tipo de estrés que pueda afectar su adaptación. Así mismo, la estructura que lo protegerá estará instalada hasta por un año.

Hace algunos meses, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) había informado que la salud del ahuehuete se restauraría, y en algún momento, el árbol comenzó a mejorar e incluso se pudieron ver algunas hojas amarillas; no obstante al final no ocurrió.

En su momento, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, manifestó que la expertos de la Universidad de Chapingo estaban haciendo las tareas necesarias para diagnosticarlo correctamente.

Claudia Sheinbaum comentó que el ahuehuete sería un símbolo importante para los ciudadanos de la CDMX Foto: CUARTOSCURO / Twitter @Claudiashein

El ahuehuete tiene 20 años de edad y mide más de 12 metros y pesa más de 10 toneladas. Fue plantado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Los operativos para el reemplazo ocurrirán en algún momento de este mes.

Cuando fue plantado en junio del 2022, se esperaba que viviera unos 2000 años, y que su presencia en la ahora llamada Glorieta del Ahuehuete (antes Glorieta de la Palma) estuviera asegurada. La Jefa de Gobierno declaró que el árbol tenía una carga simbólica para la ciudadanía de la capital de la ciudad, pues significaba la justicia, la paz y la riqueza de los recursos naturales de México.

Fueron lamentables factores externos los que imposibilitaron la supervivencia del ahuehuete en la zona, pero se espera que su hermano logre alzarse con vitalidad y se convierta en el nuevo símbolo del paisaje urbano y de la identidad de mexicanos y mexicanas.