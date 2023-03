Lilly Téllez urgió un gobierno “que no le tiemble la mano” ante la violencia contra la mujer

La senadora por el PAN cuestionó el papel del gobierno frente a la violencia contra las mujeres (Senadores del PAN)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, urgió la necesidad de que México cuente con un gobierno que tenga “mano dura” contra la violencia de las mujeres, esto en referencia al 8M, Día Internacional de la Mujer.

Te puede interesar: El 8M, el “feminismo” del PAN y los estragos por la muerte de estadounidenses, el resumen de la mañanera

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora indicó que, por lo menos, más de la mitad de la mujeres del país han experimentado algún tipo de violencia, por lo que para sobrevivir han tenido que ser valientes, pero quedándose cortas para defenderse. Incluso recordó que las violaciones y abusos sexuales han ido en aumento, especialmente en niñas.

“Más de la mitad de las mujeres en México hemos experimentado algún tipo de violencia y hemos tenido que aprender a ser valientes, pero no todas pueden defenderse. Cada día asesinan a 11 mujeres. Cada cuatro minutos violan a una mexicana, muchas de ellas son niñas”, redactó este miércoles

La senadora panista se posicionó contra las políticas contra la violencia contra la mujer (Twitter/@LillyTellez)

Aunado a lo anterior, la panista indicó que la violencia machista ha impedido que las mujeres puedan tener actividades normales, especialmente en el sexenio del presidente Andrés Manuel López (AMLO); no obstante, instó a que las mujeres no se resignen a solo suplicar que los agresores dejen de tener actitudes violentas.

“La violencia que nos prohíbe salir, estudiar, trabajar amar o vivir es imparable. En este sexenio más que nunca. No podemos resignarnos a suplicar que nos dejen de agredir”

Fue por todo lo anterior que Téllez sentenció que la violencia no se va a erradicar con discursos que solo estén bien intencionados, pero en donde las acciones no sean aplicables a diferentes situaciones, por lo que reiteró la necesidad de que exista una administración federal que tenga “mano firme” y no dé paso a la impunidad frente a los violentadores.

La panista pidió "mano dura" contra la violencia (Infobae México/Ximena Ochoa)

Sobre el mismo tenor, la también periodista indicó que son las mujeres mexicanas las que más necesitan que se garantice un Estado de derecho sólido y que no deje al aire la necesidad de protección ante la ola de violencia que ha aumentado.

Te puede interesar: Kenia López Rabadán dijo que AMLO era el enemigo número 1 de las mujeres

“La violencia contra nosotras no se erradicará con discursos de buena intención. Acabará con mano firme y cero impunidad frente a quienes nos levantan la mano, la voz o nos niegan nuestra dignidad. Las mujeres somos quienes más necesitamos un Estado de derecho sólido”, refirió en sus redes sociales.

Finalmente, la panista indicó que, desde su perspectiva, la lucha contra las mujeres en México se va a erradicar cuando al frente de las instituciones se encuentre alguien que tenga como prioridad “castigar ejemplarmente” a quienes agreden, esto con el fin de que se pueda construir un país que cuide a las mujeres.

Te puede interesar: Primeros contingentes de las marchas por el Día de la Mujer arribaron al Zócalo

“Ese debe ser el fin de nuestra lucha. La solución a la violencia contra las mujeres, es un México con instituciones que tengan como mandato y prioridad castigar ejemplarmente a quienes nos agrede. Debemos construir juntos un país que cuide a sus mujeres, por nuestra dignidad”, concluyó.

De acuerdo a la ONU, el 96% de las mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia en el transporte público (Infobae México/Ximena Ochoa)

Quien también se unió al llamado de pronta actuación fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien, hasta el 2019, determinó que en la Ciudad de México el 96% de las mujeres fueron víctimas por lo que, al menos, una vez han sufrido algún tipo de violencia en el transporte público. También se señaló que nueve de cada 10 casos fueron perpetrados por hombres.

Por otro lado, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, se señaló que el 66.8% de las mujeres que fueron consultadas declaró haber sido víctima de acoso sexual en el transporte público, especialmente en el metro, camiones, combis, taxis, tren suburbano, metrobús u otro tipo de transporte público.