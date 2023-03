Layda Sansores reveló conversaciones de Alito Moreno “comprando periodistas” en las pasadas elecciones de Campeche

Delma Rabelo Cuevas en el Martes del Jaguar (Captura de pantalla)

En una nueva edición del Martes del Jaguar, la gobernadora Layda Sansores San Román reveló una conversación entre el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, y la exdiputada Delma Rabelo Cuevas, en la que aparentemente coordinaron entrevistas y reportajes en medios de comunicación a favor Christian Castro Bello, excandidato a la gubernatura de Campeche.

El nuevo audio muestra la exigencia de Alito Moreno a su colega en el 2021 para que comunicadores hicieran entrevistas a Castro Bello y lo favorecieran de cara a las elecciones que fueron ese mismo año.

Una conversación se hizo un 7 de abril, cuando el líder priista coordinó con Rabelo Cuevas una campaña en medios de comunicación.

La priista le preguntó si podía pedirle cosas al periodista Carlos Martínez, titular de un programa de noticias en Campeche llamado “La Barra”, y si debía “apretar” en algún tema, puesto que estaba preocupada porque los comunicadores estaban teniendo atrasos en el gobierno “y obvio quieren estar en campaña”.

Ante ello, el presidente del PRI le pidió a su colega una lista de periodistas para hablar con ellos personalmente y ofrecerles “ayuda”, independientemente de los acuerdos que pudieran tener con el gobierno.

“Carlos Martínez es muy muy amigo mío. Por eso les arregle el programa en SIPSE a él y a Roger Cornelio y sacaron a Turriza. Hay que meterle nosotros con todo, háblale a Carlos Martínez y en comunicación permanente con el Abraham Martínez también. Háblales y diles: oye, me pidió mi amigo que estén en comunicación con ustedes, o sea yo”, dijo Alito.

Ante la petición, la priista le dijo que también tenía una buena relación con el periodista de “La Barra” y que hablaría con él, así como que pensaba arreglar las cosas para que sus planes salieran como esperaban y no estuvieran invirtiendo dinero sin obtener resultados.

“Para que sea algo que si nos sirva y no sea solo un gasto. Les deben a muchos y ha estado quejándose de este lado”.

Alito Moreno le habría encargado que hablara con los comunicadores para llegar a un acuerdo y reiterar su “apoyo” condicionado con amenazas.

“Vamos a ver cómo ayudarlos pero diles que si no ayudan y no jalan cuando llegue otro (partido), si llegaran, los van a mandar a la chingada y no les van a dar nada. Entonces se tienen que rifar aquí y apoyar con todo a Christian Castro”.

Añadió que le diera valor a las “madrizas pequeñitas” en contra de Layda Sansores, a quien le dijo “la loca” y Eliseo Fernández, a quien llamó “idiota”; ambos candidatos de los partidos contrarios a la gubernatura a Campeche en 2021.

También le encargó hablar con José del Carmen Rodríguez Rodríguez, presidente del Consejo Editorial de “Visión Carmen”, quien supuestamente es su amigo, para que también contribuyera en hablar bien del candidato del PRI.

“Escúchalo y todo, ya sabes que aquí todos se creen genios y que tienen la razón de todo, escúchalo y dile que te ayude, es muy amigo mío (...) ¿No habías hablado con él? Es un pinche loco”.

Ante ello, la exdiputada le respondió que el comunicador estaba comprado, pero que de todos modos se reuniría con él para hablar frente a frente.

El 22 de abril, los priistas nuevamente conversaron, ahora en relación al periodista Miguel Escamilla, quien presuntamente ya tenía un acuerdo con Morena, para tratar de convencerlo de quedarse con el PRI.

“Que poca madre tiene, no chinguen, p*ta, nosotros estamos ayudando y Morena también, pues que no mame. Es increíble (...) Hay que decirle que tiene que ser inteligente, cómo va a estar ayudando a Christian y madreando el PRI por otro lado”.

Esto nos ayuda muchísimo para entender cómo jugaban ellos en la campaña, con esta guerra sucia brutal, inventaban y derrochaban mucho dinero que curiosamente Córdova y el INE no se dieron cuenta... pic.twitter.com/3LjGcSYw3Z — Layda Sansores (@LaydaSansores) March 8, 2023

Supuestamente, aunque había hablado mal de partido no había lesionado la imagen del candidato. Por ello, Alito Moreno y Rabelo Cuevas acordaron convencerlo para que dejara de hacer reportajes negativos del PRI durante las campañas a cambio de un “apoyo”.

Las conversaciones mostrarían la supuesta compra de periodistas y medios de comunicación durante las pasadas elecciones a la gubernatura de Campeche, en las que resultó ganadora la candidata de Morena, Layda Sansores.

“Esto nos ayuda muchísimo para entender cómo jugaban ellos en la campaña, con esta guerra sucia brutal, inventaban y derrochaban mucho dinero que curiosamente Córdova y el INE no se dieron cuenta”, condenó Layda Sansores.