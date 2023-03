Niurka Marcos en la intimidad: de ser encañonada con una pistola a la razón por la que iría a boda de Juan Osorio

La actriz tiene 5 años de edad (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Niurka Marcos es una de las figuras más escandalosas de la farándula mexicana, pero más allá de todas las controversias por las que es conocida, la famosa dejó entrever una faceta poco conocida de ella y habló sobre situaciones complicadas que ha atravesado a lo largo de su vida.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, donde la cubana fue cuestionada respecto a si en algún momento llegó a sufrir violencia de género tanto en sus relaciones sentimentales como en su día a día.

Ante esto, la vedette, aunque no dejó de lado la fuerte personalidad que la caracteriza, sí ahondó en que no ha estado exenta del machismo que impera en la sociedad.

La vedette cubana ha perdido popularidad (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

“No me victimizo. Me achicopalo, me hago chiquita, tranquila, cuando se aleja el peligro escapo”, remarcó en primera instancia.

En este sentido, Niurka ahondó en que sus relaciones sentimentales no han sido las más sencillas de sobrellevar y narró la vez que fue encañonada con un arma por alguna expareja.

“Me han puesto cuernos, me han engañado, me han hecho sufrir, me han golpeado, me han puesto una pistola en la cabeza, igualito que a cualquier mujer, pero con circunstancias diferentes. Nada más que yo ni me victimizo ni voy llorando por la vida”, aseguró y añadió:

“Yo tomo una decisión, me alejo del peligro y después veo la manera de darle en su put* madre”.

(Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Niurka aprovechó las cámaras para defender a las mujeres que saldrán a marchar el 8 de marzo y pidió al público que deje de criticar a quienes deciden expresarse.

“No quedas bien nunca. Si no me defiendo porque no me defiendo y si me defiendo porque me defiendo. Entonces dejen de meterse en la vida de los demás, dejan a la persona ser, decidir, existir, equivocarse, proyectarse, cagarla, componerla, pedir perdón y dejen de joder, cómprense una put* vida”, añadió.

Niurka dice la razón por la que iría a la boda de Juan Osorio

Tras muchos años de separarse de Juan Osorio, con quien tuvo a su hijo Emilio, Niurka mencionó que si su exesposo llegara a invitarla a su boda con Eva Daniela, ella no dudaría en asistir.

“Claro que sí (iría a su boda) si me invita, voy. Yo no soy envidiosa, a lo mejor hasta me encuentro a otro hombre”, comentó la vedette durante el encuentro con la prensa.

Además, respecto a las fuertes críticas que hay debido a que el productor de telenovelas es muchos años más grande que su actual pareja, Niurka no dudó en defender a los enamorados de todas las habladurías.

“Son unos envidiosos, Juan tiene el derecho, tiene el nivel y es un excelente seductor”, arguyó.

Para ese momento, Emilio Osorio también intervino en la conversación y no sólo coincidió con su madre, sino que dejó en claro que su papá se encontraba muy feliz en la actualidad, por lo que no debería ser blanco de tantas críticas.

“Voy a decir algo muy bonito, ayer cumplieron dos años, creo que ya la pregunta es vieja, ellos ya llevan dos años muy felices y creo que la oportunidad de que mi papá tenga todos estos encuentros de amor, de vitalidad, a nosotros como hijos y a la familia que está alrededor”, concluyó.

Cabe recordar que, a pesar de la separación entre Niurka y Juan Osorio que se dio hace ya varios años, los dos famosos siempre han mantenido una relación de mucha cordialidad y de cariño.

Incluso, en algunas ocasiones, la vedette ha asegurado que es uno de los amores más grandes que ha tenido el productor de televisión.