André Marín confesó a Pati Chapoy que se quedó sin amigos

André Marín conoció quiénes son verdaderos amigos después de estar en el hospital (captura YouTube/ André Marín)

La reaparición de André Marín en la televisión deportiva trajo consigo una serie de revelaciones de los momentos más complicados que vivió al enfrentarse a problemas de salud en 2022. El propio comentarista deportivo ha compartido en diferentes entrevistas todo lo que vivió al contagiarse de neumonía y lo que fue el estar inconsciente en el hospital por casi 50 días.

Pero, una de las recientes confesiones que compartió fue cómo amigos cercanos y conocidos se alejaron de él cuando estaba en la clínica con un diagnóstico grave. Recientemente André Marín conversó con Pati Chapoy, para el programa de Ventaneando, y relató cómo pasó esos momentos solo.

Marín Puig se sinceró sobre el apoyo que recibió de su entorno cercano, pero evidenció que sus problemas de salud lo dejaron sin amigos, pues ahí entendió quiénes están “en las buenas y en las malas”, por lo que insistió que sus complicaciones de salud lo ayudaron a ver con quiénes cuenta.

André Marín habló en entrevista con Pati Chapoy (Captura YouTube/ Ventaneando)

“Cuando te pasan estas cosas, Pati, te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos, de quienes están en las buenas y en las malas”, sentenció.

Aunque no entró en detalles sobre cómo pasó esa situación personal, no se lamentó por la falta de apoyo por parte de quienes llegó a considerar amigos, pues reconoció que todas esas personas le dejaron una lección

“Yo también le agradezco a quienes no estuvieron, porque me enseñaron el camino de donde debo estar en esta vida”

¿Qué le pasó a André Marín?

El periodista regresó a "La Última Palabra" de Fox Sports después de experimentar problemas de salud

A mitad del 2022, el conductor estelar de La Última Palabra dejó de salir en el programa de Fox Sports a causa de problemas de salud. Hasta ese momento se desconocía qué padecimiento impidió a André Marín de salir a trabajar habitualmente y debatir sobre la información deportiva.

Pero una vez que se recuperó, narró cada detalle de lo que le pasó y porqué no estuvo en la cobertura del Mundial de Qatar 2022. Desde enero del año pasado empezó a tener problemas con el estómago, así que fue operado, pero más tarde vinieron complicaciones con la espalda y finalmente la neumonía.

“En enero me explota el estómago; terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda. En marzo me operan y me operan mal; médicos, tratamientos y revisiones y ya el acabose fue en noviembre, porque yo iba —por tres días— al hospital a que me revisaran la panza y la espalda. Todo me lo revisaron y todo iba bien y en la última noche en el hospital pesco tres neumonías diferentes con neumococo y todo”, relató para Pati Chapoy.

Según el propio periodista deportivo, sus problemas de salud iniciaron por divertículos y estrés. Los divertículos son bolsas que obstruyen el interior del intestino, si se inflaman o infectan pueden provocar fiebre y dolor, en casos más graves puede haber sangrado interno e infección.

André Marín reapareció en "La Última Palabra" después de estar en el hospital (Twitter/ @FOXSportsMX)

La situación de André Marín se complicó cuando se contagió de neumonía. A pesar del panorama complicado que vivió, se mantuvo fuerte ya que respondió a los tratamientos médicos.

“Estaba tranquilo porque estaba luchando, porque sabía que estaba con grandísimos médicos, me estaban atendiendo muy bien y me estaban diciendo la verdad; la verdad era muy grave, pero salvable y que si yo hacía mi parte, todo iba a estar muy bien y lo hice”, relató.

André aseguró que a pesar de que ya volvió a todas sus actividades y retomó su trabajo, aún continúa en casa con rehabilitación física y pulmonar, pues es una labor que le correspondió hacer para seguir adelante.

“En echarle muchas ganas, en ser disciplinado, en comer, en echarle a la rehabilitación. Hoy sigo con rehabilitaciones todavía”, finalizó.