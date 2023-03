AMLO, Carlos Slim y la FIA habrían dado luz verde para la creación de GP de Cancún

Crédito: Peter Nygaard.

La ilusión de que la República Mexicana tenga dos grandes GP de la Fórmula 1 está más latente que nunca, pues el proyecto que ubica a Cancún como la segunda sede del país podría estar cerca de volverse una realidad, tras el visto bueno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y de Carlos Slim.

Te puede interesar: Checo Pérez largará segundo en el GP de Baréin: “No recuerdo una clasificación tan apretada”

Antonio Garibay, padre del reconocido piloto mexicano que milita en Red Bull Racing, Sergio Checo Pérez, aseguró en entrevista con ESTO que tras una serie de encuentros con el sector privado, el GP de Cancún cuenta con una viabilidad de casi el 60%.

“Tuve una reunión con empresarios mexicanos, ya tenemos preparadas las cartas de intención y yo creo que lo estaremos presentando a mediados de julio, dónde va a ser, las medidas de la pista, para tenerlo todo listo y que empiece la obra. El día de hoy está a un 60% viable, la parte más importante es que ya me lo aceptó la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y la Fórmula Uno, me abrieron las puertas”, detalló.

El holandés Max Verstappen de Red Bull Racing participa en la primera practica hoy, del Gran Premio de Fórmula Uno de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Pérez Garibay confesó que durante los primeros planes del proyecto se contempló llevar el Gran Premio a Jalisco, pero la propuesta fue declinada por las autoridades automovilísticas: “No me dieron la oportunidad. No me lo aceptaron, es Cancún o nada”, enfatizó.

Te puede interesar: La conversación de Checo Pérez con Fernando Alonso que excluyó a Verstappen en el GP de Baréin

“Va a ser el mejor gran premio del mundo en la historia del país, va a ser histórico en el tema de turismo, derrama económica y circuito. Cancún es Cancún, va a ser muy superior a cualquiera. Estamos hablando que los primeros años serían del 2025 al 2030 y estoy seguro de que será un GP que se mantendrá por los próximos 20 años”, remarcó.

En voz del también diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Jalisco, reiteró que el proyecto tiene “luz verde” por parte de la dinastía Slim, las autoridades del Gran Premio de México y hasta del mandatario mexicano, López Obrador.

CANCÚN FÓRMULA UNO 2025 🇲🇽🏎️🏁 pic.twitter.com/Ncc9oO7Q0j — Antonio Pérez Garibay (@AntonioPerezMEX) December 10, 2022

“Ya lo platiqué con Carlos Slim, con Alejandro Soberón, y está totalmente checado y palomeado por todo mundo. Está enterado el presidente Andrés Manuel López Obrador, está enterada la gobernadora del estado, entonces sigo caminando. Es un proyecto hecho y dirigido por mí y con empresarios nacionales y extranjeros, no tienen nada que ver ni gobiernos federales, ni estatales, ni municipales. Llevo tres años trabajándolo”, evocó con ESTO.

Te puede interesar: Las dos malas rachas que Checo Pérez busca romper en el Gran Premio de Baréin 2023

Sobre la complejidad de que las fechas se empalen, Pérez Garibay, hizo especial hincapié en que en caso de que se viva esta situación, el GP de la Ciudad de México seguiría siendo prioridad: “Se cancelaría Cancún, primero es México, luego es México y después Cancún”, remató.

Renovación de GP de México 2025

En el marco del GP 2022 en tierras aztecas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con el director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y los organizadores del Gran Premio de México, dieron a conocer la renovación del contrato de este importante evento deportivo los próximos tres años, o sea hasta el año 2025.

Max Verstappen con su Red Bull cruza la meta en primer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México. Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México. 30 de octubre de 2022. REUTERS/Carlos Pérez Gallardo

“El mantener al Gran Premio en la capital por tres años más es producto de un esfuerzo coordinado por conservar un evento que beneficia a la capital y entusiasma a miles de aficionados”, argumentó Alejandro Soberón, presidente ejecutivo y director general CIE.

“Felices de seguir adelante en México. Por esta razón agradecer a Claudia y el gobierno y las instituciones que lo hicieron posible. Alejandro y Federico hicieron un trabajo estupendo. Es una gran oportunidad para todos y mostrar al mundo lo que es México. Es una gran carrera y gran experiencia de tener a tanta gente y gracias”, añadió Soberón.

El GP de México, un evento redondo en materia económica para la CDMX

Tomando en cuentas las cifras presentadas por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), el GP 2022 fue el que generó una mayor derrama económica, desde que la Fórmula 1 regresó a México en el 2015. Se tiene estimado que dicho evento abonó a las arcas capitalinas casi 15 mil 536 millones de pesos.