Los videos de la trifulca en el Congreso CDMX cuando Morena reveló por error “corrupción” de Layda Sansores

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, se dijo dispuesta a transparentar los contratos de obras realizados en la demarcación durante el mandato de Layda Sansores, luego que una diputada de Morena, Marcela Fuentes, pidió una investigación, por error, sobre un presunto acto de corrupción que atribuía a la panista.

“Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron punto de acuerdo pidiendo que informe sobre la corrupción de Layda Sansores y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a contratos en su gestión como alcaldesa en Álvaro Obregón. Con gusto lo hago”, dijo Limón a través de sus redes sociales.

Durante la sesión de este 2 de marzo, legisladoras de Morena y el PAN vivieron una trifulca luego que la bancada blanquiazul ironizó que Morena haya reconocido, aunque sea por error, los presuntos actos de corrupción de Layda Sansores cuando fue alcaldesa en la Ciudad de México.

Morena solicitó que Layda Sansores rinda cuentas por actos irregulares en Álvaro Obregón.

Ante el error de la bancada guinda, el presidente de la Mesa Directiva trató de atajar el tema y decretó un receso en la sesión, por lo que el uso de la palabra quedó suspendido. Esta situación desencadenó que algunas diputadas se arrebataran el micrófono para seguir hablando del tema de “transparencia”.

La bancada de Morena denunció que sus legisladoras fueron víctimas de violencia por parte de las panistas, sin embargo, los albiazules respondieron con un video completo para tratar de demostrar que las del guinda iniciaron los arrebatos.

“Queremos visibilizar la violencia que ejercen día a día diputados del PAN contra la diputada Marcela Fuentes En Morena siempre vamos a estar en contra de la violencia, la cual se ha dado de forma reiterada”, señaló la coordinación de la bancada del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Legisladoras del PAN y Morena se arrebataron el micrófono tras discutir un punto de acuerdo sobre irregularidades en Álvaro Obregón

Sin embargo, los panistas respondieron a la diputada Martha Ávila con un video que muestra la secuencia completa de los hechos.

“Se le “cayó” esta parte del video. NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR ¿en 4 años, siguen sin entender “sus principios”? No sean trampos@s, no manipulen la información. Asuman sus actos”, expresaron los panistas.

Así inició la disputa por presunta corrupción de Layda Sansores

La diputadade Morena, Marcela Fuentes, presentó un punto de acuerdo en el que señaló a Lía Limón, alcaldesa de la Álvaro Obregón por presuntas irregularidades en un contrato de obra pública realizada en mayo del año 2021, de acuerdo con una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este sería con la empresa ABC Estudios SA de CV por la cantidad de 12 millones 840 mil pesos con el fin de dar una rehabilitación a un edificio de Protección Civil dentro de la alcaldía Álvaro Obregón.

Pero la invitación para la adjudicación directa de la obra no contenía los requisistos establecidos al no presentarse una Declaración de cumplimiento Ambiental ni estudio de Daño Ecológico, entre otros señalamientos mencionados por la diputada.

Sin embargo, los legisladores miembros de la oposición notaron algo peculiar, porque en esos años, en realidad, quien estaba al frente de la alcaldía, era la ahora gobernadora del estado de Campeche, por el partido guinda, Layda Sansores.

Sansores San Román estuvo dentro de la alcaldía del 1 de octubre del 2018 al 4 de febrero del 2021. Mientras que Lía Limón García entró al gobierno el 1 de octubre del 2021. El contrato, por otro lado, fue hecho en mayo de ese año.

Al respecto, la diputada Luisa Gutiérrez Ureña de la bancada panista se mofó después de los hechos asegurando que Morena estaba dando un cambio de dirección hacia la exigencia de transparencia dentro de sus filas, lo que haría que hubiera más concenso entre los legisladores.