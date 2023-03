Sonido La Changa se bajó de evento de Sandra Cuevas en protesta por agresión en Kiosko Morisco

Ramón Rojo Villa, de Sonido La Changa, se solidarizó por agresión en Kiosko Morisco

Ramón Rojo Villa, de Sonido La Changa, explicó que no se presentará al evento de sonideros en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Quiero informarles que el próximo sábado, que estaba anunciado en la alcaldía Cuautémoc, en un evento junto a mis compañeros, no voy a asistir”, mencionó.

Además, el fundador de Sonido La Changa aclaró que tomó esta decisión en solidaridad con Sonido Sincelejo, un grupo que lleva más de 12 años presentándose en la alameda de Santa María la Rivera, pero que actualmente tiene una restricción impuesta por la funcionaria al frente de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

(TikTok/@sandracuevas_/Instagram/@sandracuevas_)

“Estaba yo viendo en los medios —porque yo no sé mucho de política— que injustamente unas personas como yo de la tercera edad, que van todos los domingos a la explanada de Santa María la Rivera les quitaron el baile, van a bailar danzón, todo el ambiente, no me parece porque es injusto que esas personas aparte de que les cancelaron su baile, los golpeen, no es un delito bailar, no es un delito que esté uno ya grande como yo”, detalló a través de una grabación en TikTok y en referencia a las agresiones en contra de manifestantes.

Sonido La Changa toca géneros como la salsa, guaracha y cumbia, su origen se remonta al barrio de Tepito y sus primeras mezclas se realizaban con discos de vinilo, concretamente de la Sonora Matancera. Actualmente es uno de los sonideros más populares, por lo que la decisión de El rey de reyes, como es apodado, fue muy aplaudida por sus seguidores. Hacia 2014, este sonidero se presentó en el festival Vive Latino.

(Facebook/Sonido La Changa Ramon Rojo Villa)

La alcaldesa Sandra Cuevas reiteró ante medios locales que no se va a permitir la instalación de los “sonideros” en la alameda de Santa María La Ribera, pues indicó que los manifestantes (alredor de 20) solían acudir cada domingo a dicho lugar para bailar. Así durante tres años. Sin embargo, señaló que el sonido era demasiado alto y generó quejas entre los habitantes de la zona.

“La decisión está tomada: no vamos a permitir que regrese ningún sonidero a la Santa María La Ribera. Es por proteger los derechos humanos de todos los que viven alrededor del Kiosko Morisco”, mencionó en su momento.

Días después, el gobierno de Sandra Cuevas convocó a un evento en el que participarán diversos grupos de sonideros, esta acción fue calificada como incongruente por muchas personas.

“Ven a bailar y disfrutar con el ritmo de grandes sonideros este sábado 4 de marzo en la Explanada Principal de la #Alcaldía. #CuauhtémocEsTuCasa”, se pudo leer en las redes sociales oficiales de la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el cierre de esta publicación, los otros sonideros no se han posicionado al respecto, esta es la lista de los que aparecieron en el cartel:

-Super Dengue, de Don Pedro Pérez.

-La máquina Destructora Siboney.

-Sonoramico.

-JRS, La sangre nueva.

-La auténtica voz del barrio Berraco, Sonido Jorge La Voz.

-La clave.

El evento se llevará a cabo el sábado 4 de marzo a las 18:00 horas en la explanada principal de la Alcaldía Cuauhtémoc. Uno de los aspectos que criticaron sobre la mandataria de esta demarcación fue que escribió su nombre con el estilo visual de los logos de sonideros, es decir, con colores estridentes y una perspectiva curveada de las letras.

(Twitter/@AlcCuauhtemocMx)

“Que hipócrita”, “Esto si lo aprueba?”, “Nada más despreciable que ver escrito ‘Sandra Cuevas’ como si fuera sonidera después del despojo de un espacio público” y “¿Por qué se mete con todo lo cultural, parece Dolores Umbridge” fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse.

El día en que los retiraron, personal de la alcaldía Cuauhtémoc arribó al lugar para apagar el ruido y desalojar a las personas que bailaban frente al parque del Kiosko Morisco, donde no se había permitido instalar equipos de sonido debido a las supuestas denuncias de los habitantes.

(Captura de pantalla/Twitter@SandraCuevas_ y Twitter@AlcCuauhtemocMx)

Fue así como de un momento a otro, los pasos de baile y los ritmos musicales fueron sustituidos por gritos y empujones entre vecinos y autoridades locales. Tras unos instantes de confrontación e intercambio de palabras altisonantes, la situación logró ser controlada y no pasó a mayores.

A pesar de la situación, el Sonido Sincelejo busca quedarse en el Kiosco de Santa María. Esta agrupación lleva tocando 12 años, por lo que sus integrantes buscan nuevas alternativas para volver a ocupar su tradicional pasillo.