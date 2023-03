Cómo son y dónde están resguardados los enigmáticos retratos que Diego Rivera le hizo a Irma Serrano, “La Tigresa”

(Instagram irmaserrano.oficial)

Este primero de marzo se dio a conocer que Irma Serrano, La Tigresa, murió a los 89 años. Esto conmocionó al mundo del espectáculo, ya que la actriz fue un ícono del Cine de Ficheras y se codeó con algunas de las figuras más importantes, como el caso del muralista Diego Rivera, quien retrató a famosa en un par de ocasiones a los inicios de su carrera.

Este es un tema que ha sido sumamente polémico a lo largo de los años, ya que poco se conoce de estos retratos e, incluso, las evidencias sobre estos sucesos quedaron muy enterradas a lo largo de los años.

Sin embargo, algo que es cierto es que efectivamente, Irma Serrano fue modelo de la polémica pareja de Frida Khalo, pues en una antigua entrevista que la actriz dio para Proceso reveló algunos detalles inéditos sobre los encuentros que tuvo con el pintor.

“Diego Rivera me hizo dos cuadros. No recuerdo el momento en que me sacaron la fotografía Soy muy distraída, como que no me interesan mucho las cosas La verdad no recuerdo El maestro Diego tenía también esa costumbre de que se tomaran fotos”, comentó para la revista.

La imagen de la que habla corresponde a una de las pocas fotografías que existen del encuentro entre los dos artistas. La aparentemente se le mostró a La Tigresa habría sido tomada en el estudio de Altavista y se observa a Diego Rivera parado detrás de Irma Serrano mientras le acomoda el cabello. Por su parte, la joven voltea sutilmente para ver de reojo al pintor, mientras se encuentra completamente desnuda.

(Twitter/ Archivo Antonio López Mancera )

En la foto no se observa el característico lunar de la famosa en la frente, ante esto, ella aclaró que en aquel entonces no se lo pintaba en el rostro.

Según lo investigado por dicho medio, la imagen es parte del archivo que Antonio López Mancera dio al periodista Alberto Dallal, quien a su vez donó su acervo hace algunos años a la Mediateca de Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con lo que Irma Serrano contó en su momento, Rivera era amigo del licenciado Fernando Casas Alemán, un allegado de la Tigresa, y fue por eso que se habrían conocido.

“Me pintó en su estudio de Altavista, no me acuerdo del año exacto. (Tenía) Dieciséis o diecisiete años”, dijo quien también fue diputada.

Además, al ser cuestionada sobre la edad que Diego tenía en aquel entonces, ella mencionó que no recordaba, no obstante, confesó que los rumores sobre la personalidad del pintor eran ciertas, ya que lo catalogó como “cusco”.

(Foto: INAH)

“No, nunca (se enamoró de mí), pero me platicaba cosas. Posé cerca de seis meses, yo no era muy constante para ir con él”, dijo y aseguró que el pintor nunca le pagó: “Yo no era modelo y además siempre he tenido dinero. Lo hice por puro gusto y porque así convenía y porque uno de los cuadros me lo dio”.

Dónde están los cuadros que Diego Rivera le hizo a Irma Serrano

Durante esa entrevista a Proceso, Irma contó que Rivera le regaló una de las pinturas que les hizo, sin embargo, cuando le preguntaron dónde se encontraba, ella respondió de forma tajante:

“No me interesa saber qué pasó con ellos. Él siempre estaba diciendo que le encantaban. Los dos eran desnudos y de gran formato, como de dos metros y pico. (No me costó desnudarme) porque el maestro era muy respetuoso. Además, uno de los cuadros era por encargo”, puntualizó.

Ante la insistencia del reportero por conocer dónde estaban dichas piezas históricas, en su momento, La Tigresa reaccionó más a la defensiva y no quiso confesar si la familia de Casas Alemán era quien contaba con una de las pinturas.

La icónica actriz consagró su carrera artística en la década de los 60's (Facebook / Irma Serrano "La Tigresa de México")

“No creo, no quiero contarle nada de esa historia. Usted me está preguntando a chaleco las cosas íntimas personales, muy personales, me las guardo. Es muy difícil que me saquen algo de tanta importancia para mí. Así como soy de bocona para cosas que no me importan, esos cuadros sí tienen importancia, así que no le voy a platicar nada Fue una experiencia muy importante. No me interesa recuperarlos Los cuadros están en buenas manos”, aseveró.

A pesar de esto, en una segunda plática que la Tigresa tuvo con Proceso, contó que uno de los cuadros lo tenía resguardado en un banco y, finalmente, reveló que el otro sí estaba en el sitio donde previamente se había especulado.

“El otro se le quedó a la familia de Fernando Casas Alemán, no porque se trate de mí, sino porque se trata de un cuadro muy valioso”, narró.

Cómo son las místicas pinturas

Irma llegó a mencionar que los dos cuadros de desnudo eran diferentes, pues en uno estaba casi de perfil y en el otro de frente. Aparentemente uno se llamaba “Mujer en llamas”.

(Foto: Facebook/Irma Serrano La Tigresa Oficial)

Además, sobre la fotografía con Diego, Manuel Ávila Camacho -amigo de La Tigresa- contó para dicha revista que pertenecía “a una serie de cinco tomadas cuando Irma posó para Rivera”.

Camacho habría confirmado que Serrano tenía uno de los retratos y aseguró que a la famosa no le encantaba debido a cómo lucía: “El cuadro que yo he visto de ella, el que le pintó Rivera, la muestra desnuda, envuelta en una especie de fuego que surge de sus pies. El cuadro está en la bodega que tiene Irma, ahí lo vi yo hace tres meses A ella no le gusta porque sus piernas lucen demasiado delgadas”, se lee.