Un hombre fue detenido con 68 dosis de drogas en el Festival EDC 2023

EDC 2023 (José Jorge Carreón/Ocesa)

Fue detenido un joven con 68 dosis de diferentes drogas en el Electric Daisy Carnival (EDC) un festival de música electrónica que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Entre las sustancias que se confiscaron había marihuana, cristal, LSD, cocaína y popper.

Durante la primera noche del festival, autoridades detectaron a un sospechoso cerca del área Tubular Norte del escenario. Cuando el muchacho se dio cuenta de la mirada de los oficiales, intentó retirarse del lugar; no obstante, fue alcanzado y obligado someterse a una revisión.

Fueron cerca de 20 pastillas azules, 14 pequeñas bolsas de polvo blanco (presuntamente llenas de cocaína), 14 cigarros de marihuana, paquetes de cristal, y un pequeño frasco de poppers. Del mismo modo, le fueron confiscados dos teléfonos celulares, uno de la marca Samsung y otro Apple.

Sujeto detenido en el EDC por posesión de drogas

Fueron elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI), pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los que llevaron a cabo la operación. Posteriormente, el joven de 22 años fue llevado al Ministerio Público (MP) para que se resolviera su caso y situación jurídica.

No es la primera vez que ocurren detenciones dentro de dicho festival de música, pues en la edición del año pasado las fuerzas del orden detuvieron a un hombre y una mujer de nacionalidad china por posesión de drogas y dinero en efectivo.

Del mismo modo, en el año 2020, fueron detenidas 7 personas con hasta 192 dosis de droga. Del mismo modo la detención de carteristas es una constante de los festivales Electric Daisy Carnival en el Autódromo Hermanos Rodríguez ubicado en la Ciudad de México.

El consumo de drogas en festivales como el EDC no es un fenómeno ajeno, pues el mundo de la música electrónica tiene una relación con el consumo de psicotrópicos.

Drogas confiscadas en el EDC Foto:SSCCDMX

Durante la primera noche del Electric Daisy Carnival se presentaron músicos como Bizarrap (recientemente viral por su colaboración con la colombiana Shakira, en la que tiraban indirectas al ex jugador del Barcelona Gerard Piqué), Martin Garrix, Marshmello y Uzielito Mix.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones pone a disposición de la población mexicana la Línea de la Vida, un centro de atención ciudadano que trabaja las 24 horas al día los 356 días del año. Brinda atención personalizada a las personas con problemas relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas y de salud mental.

La Línea de la Vida también ofrece atención a familiares de personas con algún tipo de problema relacionado a las adicciones.

Entre los objetos que se retiraron a la entrada del festival estuvieron los cigarrillos, vaporizadores electrónicos y bebidas alcohólicas. En redes sociales, usuarios manifestaron que con estas medidas resulta más sencillo ingresar al recinto drogas que cigarros y vapes.

Ante la cultura preponderante del consumo de drogas en el Electric Daisy Carnival, en redes sociales personas escribieron cosas como “Supongo que si no te drogas en el EDC es como si no fueras”, y “Ya me cansé de fingir que me gusta el EDC, pinch* festival horrendo con gente horrenda, nada más es pasable con drogas”.

La cuenta de Twitter oficial del Electric Daisy Carnival publicó: “¡El día de ayer fue un sueño! El amor y la energía de nuestros headliners iluminaron el cielo eléctrico como nunca antes. Nos vemos pronto”, y “Vayan a casa seguros y descansen... ¡Mañana nos vemos para el round 2!”.

Hasta el momento, este es el único caso reportado de detención con delitos relacionados a drogas dentro del Festival 2023, mismo que celebrará su segunda noche hoy, 25 de febrero, con la presencia de los músicos Deorro, Tiësto y Mandragora.