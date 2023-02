AMLO pidió al PAN impulsar una investigación contra García Luna por sus vínculos con Calderón y Fox

Fotos: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que el Partido Acción NAcional (PAN) no puede deslindarse de Genaro García Luna, y exhortó al blanquiazul a solicitar una investigación a fondo en contra del ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

Para el mandatario federal, no existe manera, ni se puede “tapar el sol con un dedo” en relación a los vínculos de Genaro García Luna con el blanquiazul, luego que este jueves dicho partido emitió un comunicado en el que aclaró que el ahora declarado culpable en EEUU nunca fue militante panista.

Sin embargo, el tabasqueño consideró buena señal que el partido dirigido por Marko Cortés se haya pronunciado después de varios días de emitirse el veredicto en contra de García Luna.

“También celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse. En este caso, los dirigentes del PAN”, dijo en su condferencia de este viernes.

Para López Obrador la atención no debe centrarse en si era militante o no, pues lo importante es que se trató de un secretario de seguridad ligado al narcotráfico bajo las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox.

“Acerca de si es militante o no, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue un hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia, con Fox, que sí era militante del PAN. (…) Y fue secretario de Seguridad Pública con Calderón. Entiendo que es una situación difícil para ellos y es también una oportunidad. No se puede (desligarse). Tendrían que pedir la investigación a fondo y pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y Calderón”, indicó el titular del Ejecutivo federal.