Jolette confirmó que había cámaras ocultas en baños de La Academia: “Hablé todo en su momento”

Las cantantes formaron parte de la cuarta generación de La Academia. (Fotos Instagram: @yuridiaflowers // @jolettenavarrete)

Las recientes declaraciones de Pati Chapoy sobre su distanciamiento con Yuridia fueron la gota que derramó el vaso, pues la intérprete sonorense decidió romper el silencio y compartir públicamente cuáles fueron los verdaderos motivos que la llevaron a evitar dar entrevistas a Ventaneando y otros programas de espectáculos.

Tanto la colaboradora de TV Azteca como la cantante compartieron su versión de los hechos sin imaginar que sería la punta del iceberg que dejaría al descubierto algunas inconsistencias detrás de La Academia, pues entre dimes y diretes Yuridia puso sobre la mesa la posibilidad que todos los ataques gordofóbicos que ha recibido desde que terminó la cuarta generación del reality habrían sido resultado de una campaña de desprestigio en su contra.

La cantante contó que había cámaras ocultas en los baños de mujeres en respuesta a una pregunta de un fan. (Foto: Instagram)

Fue bajo este contexto que la artista que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo -primero con su esposo Matías Aranda- confesó que también vivió momentos de terror dentro de La Academia: “¿Les contaré la historia de cómo nos hicieron firmar el contrato de (TV) Azteca, o les contaré la historia de cuando Jolette, Mar y yo descubrimos que había cámaras ocultas en las regaderas del baño de mujeres en La Academia... o les contaré la historia de... es que hay muchas historias, oiga”.

“Si algo me pasa ya saben quién fue”, sentenció en sus historias de Instagram.

Jolette presumió su selfie con Paris Hilton en sus redes sociales. (Foto Instagram: @jolettenavarrete)

Yuridia no profundizó en detalles, sin embargo, dejó entrever que también habría sufrido un abuso a su privacidad cuando estaba en el programa. Sus declaraciones prendieron las alarmas entre sus fans, quienes exigieron explicaciones por parte de la televisora, y fueron respaldadas por una de las exparticipantes mencionadas, Jolette.

Según contó Gustavo Adolfo Infante durante una misión de Sale el sol, se puso en contacto con la tapatía vía telefónica para cuestionarla al respecto: “Me pone: ‘Es cierto lo de las regaderas de La Academia, también lo vio Edgar y Cynthia. Yo lo dije como hablé todo en su momento”.

La cantante confesó que su mayor deseo es tener un hijo con el ganador de la tercera generación de La Academia. (Foto Instagram: @cynoficial)

La también exacadémica no dio detalles al respecto, pero informó que sus otros excompañeros también notaron las cámaras ocultas. Hasta el momento ni Edgar Guerreo ni Cynthia Rodríguez -quien se retiró temporalmente de los medios para formar una familia con Carlos Rivera- se han pronunciado al respecto.

Jolette, Myriam Montemayor y Toñita reaccionaron a polémica de Yuridia y Pati Chapoy

Las revelaciones de la intérprete de Amigos no, por favor abrieron un debate en redes sociales sobre el impacto que tienen los programas de espectáculos en la carrera de los artistas y la facilidad con que personalidades como Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisogno, Andrea Escalona o Gustavo Adolfo Infante, entre otros, opinan sobre el quehacer profesional de las estrellas, su vida profesional y apariencia física.

La cantante no solo es recordada por su calidad vocal, también por sus constantes peleas con Lolita Cortes y su inesperada salida del show. (Foto: CUARTOSCURO)

En medio de la controversia, las exacadémicas se unieron en defensa de su colega, pero quien más llamó la atención fue Jolette porque conoció y convivió con Yuridia durante la cuarta generación del reality de canto:

“Ella es mi hermana, la quiero con todo mi corazón y me solidarizo por supuesto con ella, pero yo no tengo que hacerlo público. Ella y yo estamos en contacto. Yo desde el miércoles le mande un audio y ella sabe que tiene mi cariño, respeto, honro su historia y me da muchísimo gusto que ella esté sanando”, comenzó.

No me voy a meter a su momento, no voy a involucrarme si ella está viviendo este momento y si para su alma es bueno hablar ahorita, que bueno (...) Yo me manifesté siendo una niña de 20 años. Yo dije todo lo que viví en su momento (...) No me siento lista, no me dan ganas de hablar de lo que yo viví y saquen sus propias conclusiones.