Por qué Yuridia explotó contra Pati Chapoy: “Se toma muy a la ligera las cosas que dice”

Pati Chapoy se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por una entrevista que concedió para El Escorpión Dorado. Y es que durante su charla la periodista de espectáculos tomó la palabra para contar algunas anécdotas que ha protagonizado con personalidades del mundo del entretenimiento como José Ramón Fernández, Ricardo Salinas Pliego y Eugenio Derbez.

Entre sus historias se sinceró sobre el origen de su enemistad con Yuridia. Sin profundizar en detalles, comentó que posiblemente sus diferencias surgieron a partir de que opinó sobre el cuerpo de la intérprete cuando acababa de terminar la cuarta generación de La Academia -un reality de canto donde quedó en segundo lugar-.

La colaboradora de TV Azteca no aclaró si solamente fue ella quien lanzó ese tipo de comentarios -considerados gordofóbicos- en contra de Yuridia o también lo hicieron sus compañeros, no obstante, confesó que en alguna ocasión llegó a decir que la ex Académica estaba “pasada de peso” al tiempo que la reconocía por su calidad vocal: “No somos amigas pero yo la admiro mucho”.

Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere saber ni de mí.

Las recientes declaraciones de Pati Chapoy abrieron un debate entre usuarios de redes sociales, quienes empatizaron con Yuridia por todos los comentarios gordofóbicos que puso haber recibido en su contra y los tormentosos momentos que enfrentó desde que fue seleccionada para participar en la cuarta generación de La Academia hasta la llegada de su hijo, Phoenix.

El fragmento de la entrevista se viralizó y en cuestión de minutos llegó a la intérprete de Amigos no por favor, quien molesta con la situación reapareció en su cuenta de TikTok para contar su versión de los hechos.

“Que bueno que tengo TikTok para poder hablar sin ediciones. Si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad porque he ido un par de veces después de todo lo que viví; si yo trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios de comunicación no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan”, comenzó.

Y es que en más de una ocasión ha hablado públicamente sobre su fobia social, un trastorno de ansiedad que creció cuando entró al reality de canto porque estuvo expuesta en muchos sentidos. A todo esto se sumaron los comentarios gordofóbicos que se habrían lanzado en diversas ediciones de Ventaneando.

Se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente. Ellos creen que al hablar de una persona o al decir que tal persona es así o hizo esto y el otro, que nada más se queda ahí en la noticia... no, porque tienen influencia sobre las personas y las personas en la calle llegaban a mí y me maltrataban también, me gritaban cosas, a mi papá, a mi mamá y hasta a mi nana, que en paz descanse.

De esta manera, Yuridia explicó que prefiere cuestionarse más de dos veces antes de hablar con dicho programa de espectáculos por todas las consecuencias derivadas de sus opiniones, pues: “Eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Forman parte de la etapa más oscura de mi vida, la más oscura”.

Finalmente, compartió con sus seguidores de redes sociales que pudo superar sus problemas de ansiedad gracias a que recibió ayuda profesional, pero también a la llegada de su primogénito furto de un amor del pasado: “Después de ahí nació Phoenix y les puedo decir con total sinceridad que Phoenix me salvó la vida”.

Cabe mencionar que actualmente Yuridia se encuentra casada con Matías Aranda, otro ex Académico con quien está enfrentando rumores sobre un supuesto embarazo.