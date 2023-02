Dulce confesó que su mamá pensó en interrumpir su embarazo

A sus 67 años de edad, la intérprete goza de un estatus de consolidación en el medio musical mexicano, tras 53 años de trayectoria (Foto: Instagram)

Con más de 53 años de trayectoria en la escena musical nacional, Dulce se ha convertido en una de las mujeres cuya carrera abarca décadas de cantarle al amor, al desamor y otros sentimientos abordados en las intensas baladas que interpreta.

Esporádicamente la famosa habla sobre su vida privada, pero ha sido en la más reciente entrevista que le concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube donde la también actriz recordó un pasaje de su historia personal que la “dejó marcada”.

Y es que en la charla que sostuvo con el comunicador la intérprete de Tu muñeca afirmó que quiere casarse pues no desea morir sola como lo hicieron su madre y su padre, a quienes recuerda con mucho amor pese a que alguna vez su mamá le confesó que tenía planes de abortarla cuando supo que se encontraba encinta.

Dulce recordó que su ya fallecida mamá llegó a decirle: “Cuando me enteré que estaba embarazada de ti, intenté (abortar) de diferentes modos, con tecitos, lechuga, que comer esto y aquello para ver si perdía el embarazo, nunca hice nada definitivo, pero fue Dios quien quiso que vinieras al mundo y ahora le doy gracias que tú quisiste llegar”.

Aquellas crudas palabras de su progenitora marcaron profundamente a la intérprete, para quien la posibilidad de haber sido abortada fue un trago amargo en su vida.

“Me dolió mucho, no me di cuenta cuánto me dolió, pero me dolió mucho con el tiempo, pero después lo comprendí, pero a veces sí me deprimía y dije: ´-Claro yo ni debiera de haber nacido”, confesó la cantante de Lobo.

La cantante se sinceró como nunca sobre su vida íntima (Foto: Instagram/@dulcelacantante)

La famosa de 67 años aprendió después de un tiempo a ponerse en el lugar de su mamá, quien al momento de quedar embarazada se estaba divorciando y no tenía dinero para mantener a la bebé que venía en camino.

Dulce también mencionó que su mamá la enseñó a trabajar y fue una pieza clave en su vida para convretise en una mujer trabajadora e independiente, que no necesita de un hombre ni de ninguna otra persona para salir adelante.

Por otro lado, en esta reveladora entrevista “Dulce, la cantante”, como también se le conoce, habló de quien fuera un gran amor de su juventud: el actor Gonzalo Vega, a quien conoció cuando ella aún era menor de edad.

Fue a sus 17 años cuando "se sacrificó" por relacionarse sentimentalmente con el fallecido primer actor (Foto: Archivo)

La cantante de Heridas reveló que por aquellos años, cuando tenía 17, aún tenía arraigados ciertos atavismos respecto a la moral y a su sexualidad, por lo que “no disfrutaba” los encuentros que sostuvo con su entonces novio, el ya fallecido primer actor.

“Tenía 17 años, no era mayor de edad, y me acuerdo porque Gonzalo se esperó a que yo cumpliera 18 para ser mi novio. Él comenzó a ir al bar, me saludaba. Yo lo veía y me moría porque decía ‘Ay que hombre tan guapo’”, recordó la cantante.

Fueron las amigas de la entonces adolescente quienes la animaron a iniciar una relación sentimental con el actor de Nosotros los nobles y La señora presidenta, pues lo consideraban “un gran partido” para Dulce.

Gonzalo Vega tuvo una destacada carrera en cine en los años 70 y de ahí en lo sucesivo (Foto: Instagram gonzalovega8)

“Yo les decía, no quiero, me da asco, me da terror, me da miedo y mis amigas me decían, eres una pendej*, ve el hombre que tienes, esa belleza de hombre y no estás aprovechando, pero yo así de ‘qué tengo que sentir, qué es eso’ y ellas me decían relájate y déjate llevar, entonces dije OK, ta’ bueno, y ofrecí mi sacrificio, ni modo, no lo quería perder”, comentó.

Dulce recordó que en sus primeros encuentros íntimos con el fallecido actor llegó a fingir placer. “Me daba vergüenza verme el cuerpo y verle yo esa cosa que tenía ahí, ¿Qué es esto?’ qué horrible, durante meses fingí que me gustaba, pero no me gustaba, no entendía por qué le gustaba, yo no sentía nada porque estaba prisionera de mis traumas, tanto fingí”, recordó la cantante.