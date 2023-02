Nuevos consejeros del INE: así va el proceso que sustituirá a Lorenzo Córdova y compañía

Seleccionarán a cuatro nuevos consejeros del INE (Foto: Cuartoscuro)

Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados realizar el proceso de selección de los próximos miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), motivo por el cual se promovió una nueva convocatoria en la que se acatan las instrucciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se instaló el Comité Técnico de Evaluación (CTE).

Como parte del proceso para la selección de cuatro nuevos consejeros del INE, entre ellos, el consejero presidente, la Cámara de Diputados había difundido desde diciembre de 2022 una convocatoria para todas las plazas que se abrirán en abril; sin embargo, el Tribunal Electoral invalidó la primera convocatoria, ordenó modificar los lineamientos y lanzar una nueva.

Es por ello que el legislativo federal lanzó una nueva el viernes 17 de febrero, donde la modificación más importante es que se lanzará una convocatoria por separado para el puesto de consejero presidente. En ésta, se especifica que el o la aspirante deberá de garantizar su estancia en el INE por nueve años consecutivos, con lo cual se entiende que los consejeros actuales en el Instituto no podrían aspirar a la presidencia de este organismo descentralizado.

Asimismo, el jueves 16 se instaló el CTE en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El Comité consta de siete miembros: tres instalados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y otros dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); sin embargo, al interior de la Cámara, fue el consenso morenista que ratificó a su terna, pues los miembros del PAN, PRI, MC y PRD expresaron su voto en abstención.

Los puestos quedaron así. Por parte de la Junta: Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Repper Favela. Por parte del Inai: María Esther Azuela Gómez y Sergio López Ayllón. Y por la CNDH: Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón González.

Durante la instalación del Comité, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), hizo uso de la voz para solicitarle a los siete ciudadanos que no caigan en los juegos de cuotas, pues eso es el fracaso de la administración electoral que se vive en el INE: “la suma de parcialidades no da imparcialidad”. Por ello manifestó que espera que se elijan a los mejores perfiles y no a quien cubra las necesidades de alguna facción ideológica.

A cambio, el diputado aseguró que no existirá ningún tipo de intromisión por parte de los legisladores en el trabajo de Consejo, esto para que el CTE entregue las mejores ternas, tanto para el Consejo General como para la presidencia del INE.

En abril se sabrá quienes integrarán al INE (Foto: Cuartoscuro)

Además, Hamlet García, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), convocó a una rueda de prensa en la que invitó a la ciudadanía que cumpla con el perfil a participar en la convocatoria para la elección de los nuevos consejeros del INE.

“Hay voluntad de cumplir con la sentencia, y se hace 14 días después de ser jurídicamente notificada (la Cámara de Diputados), y se respetan fases muy relevantes del proceso”, declaró el 17 de febrero. Aunado a ello, proporcionó la página de registro, la cual cerrará el jueves 23: www.convocatoriaine2023.diputados.gob.mx

“Podemos dividir la convocatoria en seis fases. La primera: el registro de aspirantes, ya que es muy importante la convocatoria a las y los ciudadanos mexicanos mayores de 30 años de edad, con título profesional con antigüedad mayor a cinco años, que tengan residencia efectiva en este país en los últimos dos años, que no sean dirigentes, que no hayan sido candidatos a cargos de elección popular o funcionarios de primer nivel en los últimos cuatro años y que no estén inhabilitados”

García Almaguer explicó que tras el cierre de la inscripción y registro de aspirantes, la Secretaría Técnica enviará al Comité Técnico de Evaluación los folios de las y los participantes para iniciar el análisis de los documentos. El 3 de marzo se tendrá una lista definitiva de los aspirantes que se hará pública.

Posteriormente, el CTE elegirá 100 semifinalistas idóneos para este proceso, y ellos son los que tendrán derecho a presentarse a una entrevista ante el Comité Técnico, del 17 al 22 de marzo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Después de las entrevistas, quedarán 20 finalistas repartidos en cuatro quintetas (una por cada puesto) y, finalmente, se realizará la selección de los consejeros en el Pleno de la Cámara de Diputados.

“La votación en el Pleno se realizaría el 30 de marzo por mayoría calificada (dos terceras partes del quórum), y en caso de que no se logre, el Pleno será convocado al día siguiente, el 31 de marzo, para poder celebrar la insaculación. Y si esto tampoco es posible, la Cámara turnará de inmediato las quintetas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”