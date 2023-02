“El rock no ha muerto”: así fueron las impactantes presentaciones de Mötley Crüe y Def Leppard en la CDMX

Dos de las bandas prioritarias del hard rock mundial conquistaron la CDMX (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

“El rock no ha muerto”: miles de internautas han elogiado la gira en conjunto que presentaron las bandas Mötley Crüe y Def Leppard el pasado sábado 18 de febrero desde el Foro Sol de la Ciudad de México. Con una trayectoria de más de 40 años, las agrupaciones cautivaron por el glam metal y el hard que las caracterizó desde sus respectivas fundaciones, pese a estar en una era dominada por el reggaeton.

Con un show de una hora, la banda nacional encargada de abrir la noche fue Agora, una reconocida agrupación mexicana de heavy metal progresivo, originaria de la Ciudad de México. Presentación que calmó la espera que inició a las 16:00 horas para que todos los fans pudieran entrar con calma, revisar la mercancía de las agrupaciones y colocarse en sus lugares para después ver a sus iconos.

En punto de las 20:00 horas, Def Leppard inició la noche de recuerdos para la generaciones que crecieron con su música. Con más de 15 canciones -número que le tocaba aproximadamente a cada agrupación-, los originarios de Inglaterra deleitaron a los amantes del Hard rock, glam metal, heavy metal con la siguiente set list:

-Take What You Want

-Let’s Get Rocked

-Animal

-Foolin

-Armageddon It

-Kick

-Love Bites

-Promises

-This Guitar

-When Love and Hate Collide

-Rocket

-Bringin’ On the Heartbreak

-Switch 625

-Hysteria

-Pour Some Sugar on Me

-Rock of Ages

-Photograph

Def Leppard en el Foro Sol CDMX (Foto: Twitter/@pandapadilla)

“No es lo mismo los tres mosqueteros que veinte años después. La nostalgia musical de una época marcada por el exceso puso a bailar a todos”, expresaron durante la presentación que ha dejado a los mexicanos con sed de más Glam metal, Hard rock y Heavy metal como la banda que se encuentra de gira en con ellos.

Integrada por Phil Collen, Vivian Campbell, Rick Savage, Rick Allen y Joe Elliott, la banda de cabecera de la New Wave of British Heavy Metal, provocó reacciones positivas que fueron retratadas por sus asistentes y compartidas en redes sociales, siendo replicadas por otro e incluso aquellos que no pudieron asistir.

“Desde principios de los 80 y casi 40 años después es increíble poder revivir una época o recuerdo con una canción”. “Todo muy espectacular como sabíamos que sería, sin importar que algunos digan que el rock ha muerto, eso quedó claro en esta noche que no fue así”. “Muy duro el show, no importa cuántos años pasaron y que diferencia de edades tiene ello, e incluso nosotros, fue la misma fuerza”, externaron internautas.

Para las 22: 00 horas, Mötley Crüe impactó con un viral show que también generó gran número de ovaciones y aplausos, pues la banda originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, deleitó rumbo al cierre del concierto, presentado en el Foro Sol de la Ciudad de México, con sus más grandes clásicos:

-Wild Side

-Shout at the Devil

-Too Fast for Love

-Don’t Go Away Mad (Just Go Away)

-Saints of Los Angeles

-Live Wire

-Looks That Kill

-The Dirt (Est. 1981)

-Rock and Roll, Part 2 / Smokin’ in the Boys Room / Helter Skelter / Anarchy in the U.K. / Blitzkrieg Bop

-Home Sweet Home

-T.N.T. (Terror ‘n Tinseltown)

-Dr. Feelgood

-Same Ol’ Situation (S.O.S.)

-Girls, Girls, Girls

-Primal Scream

-Kickstart My Hear

Con 25 millones de copias vendidas sólo en Estados Unidos, Mötley Crüe también generaron reacciones en redes sociales: “El rock no ha muerto, hoy lo sabe la nueva escuela que pensó que el reggaeton ha matado todo, incluso también al pop”. “Increíble que tantos años después y generaciones de por medio, también había jóvenes rostros entre la nostalgia de mi generación”, externaron internautas.