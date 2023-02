Monreal aseguró ser el candidato más preparado de la 4T para suceder a AMLO

Ricardo Monreal conviviendo con habtantes de Zacatecas en la Plaza Miguel Auza(Foto: Twitetr/RicardoMonrealA)

Durante un evento en Zacatecas, su estado natal, el senador de Morena, Ricardo Monreal, reiteró este sábado su intención de contender para la presidencia de la República en 2024.

Ante el grito de “¡presidente, presidente!” por parte de los asistentes que se dieron cita en la Plaza Miguel Auza, en la capital zacatecana, Monreal señaló que es el candidato más preparado de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) para suceder a Andrés Manuel López Obrador, por su experiencia política, porque viene desde abajo y sabe del sufrimiento de la gente del pueblo.

“No vamos a claudicar, no vamos a desistir, no vamos a negociar; vamos a ir hasta el final, que la gente decida. De los aspirantes, a los que respeto, soy el más preparado, el que tiene más experiencia política, el que viene desde abajo, de la lucha histórica. Si no hay imposición, vamos a ganar”

Me encuentro en la Plaza Miguel Auza, acompañado de mis paisanas y paisanos. ¡Estoy muy contento de estar en Zacatecas, mi tierra! pic.twitter.com/b29RKchnc8 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 18, 2023

Por ello, dijo que va a luchar desde esa entidad hasta llegar al Palacio Nacional, por lo que les pidió su apoyo. Y es que el congresista tiene una fuerte base electoral en Zacatecas debido a que la gobernó entre 1998 y 2004 con el Partido de la Revolución Democrática (PRD); asimismo, su hermano David Monreal es el actual mandatario, emanado de Morena.

“Una vez que el proceso interno se aperture y la ley nos lo permita caminaremos [...] Que se sepa bien en todo el país he decidido participar para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador”

Aunque reconoció que llegó tarde la contienda interna, pues las llamadas “corcholatas”: Claudia Sheinbaum (Jefa de gobierno de la CDMX), Adán Augusto López (Segob) y Marcelo Ebrard (SRE), iniciaron sus precampañas desde hace meses, Monreal aseguró que será paciente con los tiempos electorales, pues pugnó por “un juego limpio” y exigió “cancha pareja”.

Monreal fue incluido como aspirante de Morena en 2024, pero no es considerado como "corcholata" de AMLO (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Mencionó que no le preocupan las encuestas o los sondeos de opinión, porque en la elección para gobernador de Zacatecas de 1998 “nos colocaban 20 o 25 puntos abajo del candidato del PRI, unos días antes de los comicios, pero la gente salió a votar y ganamos contundentemente”.

Finalmente, hizo un llamado a los mexicanos para dejar a un lado la confrontación permanente, e iniciar un proceso de reconciliación nacional que permita impulsar el desarrollo de nuestro país.

“Vamos a lograr salir adelante con pasión, con inteligencia, con prudencia, con talento. No nos vamos a acelerar, no vamos a apresurarnos, no nos vamos a precipitar. Vamos a actuar con inteligencia, con mesura y con una actitud de serenidad, porque lo que México necesita es reconciliación”, subrayó.

Pero elogió a Ebrard

Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal se reuniaron el pasado 16 de febrero (Twitter/@RicardoMonrealA)

El pasado 16 de febrero el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores informó que sostuvo un encuentro con el canciller para revisar “algunos instrumentos internacionales”.

“Platicamos de política internacional, no tratamos temas político-partidistas, ni tampoco comentamos lo de las aspiraciones de ambos”, declaró.

Reconoció que gracias a la labor de Marcelo Ebrard al frente de la SRE, la política exterior ha recobrado su decoro y dignidad.

“Es amigo mío y nos tratamos como colegas, como camaradas, como compañeros”

Incluso, afirmó que el presidente López Obrador tiene en el secretario un claro exponente de la tradición que en la materia ha dado reconocimiento a México en el mundo.

Cabe recordar que Monreal Ávila también se reunió, el pasado 13 de febrero, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a fin de conversar de los temas de la agenda legislativa y nombramientos pendientes.