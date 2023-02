Gustavo Adolfo Infante exigió que autoridades investiguen el presunto homicidio que habría cometido Alfredo Adame

Las diferencias entre los conductores comenzaron meses atrás, cuando Alfredo Adame lanzó comentarios despectivos en contra de la madre de Gustavo Adolfo Infante; un intercambio de dimes y diretes que llegó a instancias legales. (Fotos: Gettyimages)

Hasta hace unos años Alfredo Adame llevaba una carrera artística casi al marguen de escándalos, pues solamente había estado involucrado en controversia con Carlos Trejo y Andrea Legarreta. Sin embargo, cuando comenzaron a disminuir las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19 apareció entre las principales tendencias de redes sociales por más de un enfrentamiento callejero.

Justo cuando parecía que había dejado las riñas en su pasado, este 2023 volvió a protagonizar una pelea en la calzada de Tlalpan, Ciudad de México. Tras lo sucedido ofreció una conferencia de prensa donde mostró los golpes que recibió y arremetió en contra de los hombres que lo agredieron tras un presunto percance vehicular.

Transeúntes grabaron la primera riña de Alfredo Adame en este 2023. (Captura de pantalla)

La expareja de Mary Paz Banquells, Diana Golden y Magaly Chávez estaba enfrentando esta nueva controversia cuando se atrevió a confesar que habría cometido un homicidio en su juventud. Fue durante una emisión de Todo para la mujer -un programa radiofónico conducido por Maxine Woodside- donde contó que cuando tenía 17 años se peleó con un hombre que tendría aproximadamente su misma edad tras un arranque de celos.

El cuate se me deja venir muy macho, hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe aquí, en el mero (cuello). El cuate se va de espaldas, los demás se van para atrás. Mi cuate me dice: ‘Vámonos’ y nos subimos al coche. Pasa domingo, lunes, y el martes me habla mi cuate y me dice: ‘Oye, ¿qué crees?... se murió el de la bronca’.

En cuanto Adame se enteró del deceso recurrió a su padre para buscar una solución: “Hablé con mi papá y me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Estuve un año, regresé, nunca pasó nada”.

Las confesiones del actor causaron indignación en redes sociales, pues varios usuarios pidieron que las autoridades abran una investigación para determinar la responsabilidad que habría tenido en el deceso de una persona. Entre las críticas apareció Gustavo Adolfo Infante, quien exigió que las autoridades correspondientes, así como Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Ernestina Godoy, tomen cartas en el asunto.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México no se ha pronunciado al respecto. (Twitter/@Claudiashein)

“Atención @Claudiashein y @martibatres. El exactor narra cómo asesino de un solo golpe en la tráquea a un joven. Un HOMICIDIO prescribe? (...) Atención @ErnestinaGodoy_, aquí está la deflación de @_alfredoadamede de cómo ASESINO a un Joven el El Pedregal de San Ángel de la CDMX. ¿Una confesión así no tiene validez oficial? (...) ¿No debería estar en la cárcel?”, tuiteó.

Pero eso no fue todo, Gustavo Adolfo Infante recuperó en una emisión de su programa de YouTube un fragmento de otra entrevista donde Alfredo Adame reveló que supuestamente asesinó a hombre a balazos.

“Correteé al ladrón, me tiró un tiro con su pistola nada más que yo le pegue primero. Lo destantee, se volteó, me tiró un tiro. Le quité su pistola y le di dos tiros, luego le di un tiro al que iba manejando (...) le pego yo, el cuate no se cae, pero en ese momento agarra la pistolita, una 22, se voltea y avienta un tiro pero el balazo pasa a un metro de mí”, se escucha al protagonista de Bajo un mismo rostro.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Alfredo Adame aseguró que no se arrepiente de haber cometido un homicidio

El excolaborador de Hoy platicó con Hoy Día sobre su presunta participación en un homicidio: “Si tú me preguntas ¿te arrepientes? Pues no me arrepiento, fue defensa propia. Yo era menor de edad, eran seis cuates contra nosotros”, respondió el exgalán de telenovelas.

Los conductores del matutino debatieron un poco al respecto y Penélope Menchaca externó que aún faltaba comprobar la veracidad de lo dicho por el famoso.

“También hay que ver si es verdad, porque yo también lo escuché en otra de las entrevistas que él decía: ‘Inclusive vino después un primo’, porque supuestamente la familia lo escondió en Michoacán para que nadie lo pudiera atrapar a él y luego dice: ‘Luego vino un primo del muchacho que maté y me dijo: ay, que bueno que lo mataste porque era muy mala persona’, entonces yo no sé si se lo inventa o es en serio”, rescató.