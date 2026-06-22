Euro hoy en México: cotización de cierre del 22 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,83 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,26% en comparación con el precio previo de 19,88 pesos. Dow Jones
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,62%, mientras que en el análisis interanual presenta una caída del 8,92%.
En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, registrando cuatro días consecutivos de caída. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 3,03%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 5,66%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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