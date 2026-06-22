Eclipse parcial de Luna el 27 de agosto: a qué hora verlo desde México y desde qué estados se apreciará mejor

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista en todo México donde el cielo esté despejado.(Luay Sababa/Xinhua)

El eclipse parcial de Luna del 27 de agosto de 2026 es un evento astronómico en el que la Tierra proyectará su sombra sobre una parte de la superficie lunar durante la madrugada del 28 de agosto, hora local de México.

En este eclipse, la Luna pasará parcialmente por la umbra de la Tierra, lo que hará que una porción de la Luna se oscurezca notablemente, mientras el resto seguirá viéndose iluminado. No será un eclipse total, por lo que la “mordida” oscura solo cubrirá una fracción de la Luna.

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Este eclipse será visible en varias regiones del mundo, incluyendo México, siempre y cuando el cielo esté despejado y la Luna esté sobre el horizonte en el momento del evento.

Se recomienda consultar los horarios locales específicos para saber cuándo comenzará, alcanzará su punto máximo y terminará el eclipse en tu región.

Parte de la superficie lunar se oscurecerá al pasar por la sombra de la Tierra. EFE/ Bagus Indahono

A qué hora verlo desde México y desde qué estados se apreciará mejor

De acuerdo con la información más reciente, el eclipse parcial de Luna ocurrirá la noche del 27 al 28 de agosto de 2026. La fase de Luna llena se registra el 28 de agosto a las 07:19 horas (UTC), lo que corresponde a la madrugada en México.

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Sin embargo, aún no se detallan el horario exacto del eclipse parcial visible en México ni especifican desde qué estados se apreciará mejor, debido a que aún falta más de un mes para que ocurra.

Por ahora, se sabe que el evento astronómico será visible en la madrugada del 28 de agosto y generalmente, los eclipses lunares se pueden observar en todo el territorio nacional donde el cielo esté despejado, especialmente en zonas con baja contaminación lumínica.

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Para monitorear los detalles actualizados y mapas de visibilidad específicos, puedes consultar sitios especializados como: Star Walk: Fases y eventos lunares y Calendario12: Fases de la Luna 2026

Sociedades astronómicas y observatorios en México suelen organizar actividades públicas para observar el eclipse con especialistas en el tema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores consejos para ver el Eclipse parcial de Luna el 27 de agosto desde México

Aquí tienes los mejores consejos para observar el eclipse parcial de Luna el 27 de agosto de 2026 desde México:

1. Consulta la hora exacta del eclipse

Verifica los horarios locales del inicio, máximo y final del eclipse. Estos datos suelen publicarse en sitios astronómicos como el Instituto de Astronomía de la UNAM, la Sociedad Astronómica de México o aplicaciones especializadas días antes del evento.

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2. Busca un lugar con cielo despejado

Elige un sitio alejado de la contaminación lumínica, como parques, zonas rurales o azoteas. Evita áreas con muchas luces artificiales, ya que dificultan la visibilidad de la Luna.

3. Observa a simple vista

No necesitas telescopio ni filtros especiales para ver un eclipse lunar. El fenómeno es seguro para la vista y se puede disfrutar a simple vista.

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4. Usa binoculares o telescopio para más detalles

Si cuentas con binoculares o telescopio, puedes observar detalles como los cráteres y el cambio de color en la superficie lunar durante el eclipse.

5. Lleva ropa cómoda y abrigo

Dependiendo de la región y la hora, la temperatura puede bajar durante la madrugada. Lleva una chamarra o cobija para estar cómodo.

6. Llega temprano

Elige tu punto de observación con anticipación, especialmente si vas a un lugar público o popular. Así tendrás mejor visibilidad y espacio.

7. Prepara tu cámara o celular

Si quieres fotografiar el eclipse, utiliza un tripié para evitar imágenes movidas y experimenta con la configuración manual de tu cámara o celular para captar mejor la Luna.

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8. Consulta el pronóstico del clima

Revisa el pronóstico meteorológico para asegurarte de que no habrá nubes. En caso de mal clima, considera buscar transmisiones en vivo de observatorios o la NASA.

9. Disfruta en compañía

Comparte la experiencia con familiares o amigos. Muchas sociedades astronómicas organizan observaciones públicas y transmiten el evento en redes sociales.