Autoridades de CDMX cancelaron concierto de banda de metal por promover “el odio racial y la discriminación”

Satanic Warmaster, una banda de black metal formada en Finlandia, tocaría en México este 18 de febrero pero el evento fue cancelado por las autoridades capitalinas. (Facebook Satanic Warmaster)

Este 18 de febrero estaba previsto llevarse a cabo en el Centro de Arte y Cultura Circo Volador, el previsto de la banda de black metal Satanic Warmaster. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México lo cancelaron definitivamente un día antes por presuntamente “promover el odio racial, la segregación y la discriminación”.

El evento tendría lugar este sábado a las 19:00 horas en las instalaciones del inmueble ubicado en Calzada de la Viga, colonia Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza. Fue a través de un comunicado oficial emitido por el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama.

El documento expedido fue dirigido al Circo Volador donde le fue solicitado que el evento referenciado no se llevara a cabo, pues de acuerdo al funcionario y sus argumentos “su realización no resultaría coherente con la defensa de los derechos humanos que propiciamos en la Ciudad, sino que atentan en contra de la dignidad de las personas, la no discriminación y la pluriculturalidad” señaló.

“En relación al evento musical a cargo del grupo Satanic Warmaster, programado para llevarse a cabo en sus instalaciones a las 19:00 horas del día 18 de febrero del año en curso, por tratarse de un grupo musical que promueve odio racial, la segregación y la discriminación e incita a otras personas a ello”

Comunicados emitidos por las autoridades mexicanas sobre la cancelacion del concierto. (Circo Volador/Secretaria de Gobierno)

La publicación fue realizada por el Circo Volador y adjuntó su respuesta al respecto en otro documento donde también se confirmó la inminente suspensión del concierto. Explicaron que las causas fueron notoriamente ajenas a ellos, a la banda y a los promotores, por lo que el dinero de los boletos sería reembolsado a la brevedad directamente en la taquilla del recinto.

“Lamentamos iformarles que por causas ajenas al grupos Satanic Warmaster, a los promotores American Line y Ácido Satánico y Circo Volador, el concierto programado para realizarse este sábado 18 de febrero de 2023, queda cancelado con base en el oficio expedido por la Secretaría de Gobierno de la CDMX”

Como era de esperarse, los internautas y fans que planeaban asisitir al concierto expresaron sus opiniones, “¿Dónde está la libertad de expresión?”, “¿Ya vamos a estar como en los 70s y 80s que el gobierno cancelaba conciertos?”, “Espero no sea el principio de muchos eventos de esta índole cancelados”, “Y cancelan 1 día antes , ya cuando tenemos vuelos pagados”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en las redes sociales del Circo Volador.

El concierto de Satanic Warmaster, banda de black metal fue cancelado en CDMX. (@satanicwarmaster)

Hasta el momento, la banda de black metal originaria de Finlandia, no se ha pronunciado al respecto, pues en su cuenta de Facebook e Instagram la última publicación que realziaron fue una fotografía en su reciente concierto ofrecido en Guatemala. Cabe señalar que Satanic Warmaster se encontraba de gira por Latinoamérica titulada “Los bárbaros en Latinoamérica”, donde recorrieron países como Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala y México sería donde cerrarían sus presentaciones.

En el flyer del evento se aclaraba que sería la única presentación que tendrían en el país, el costo del boleto era de 700 pesos y el día del show 800 pesos; además de que sería un concierto con cupo limitado.

La cancelación realmente fue una sorpresa para los fans que ya habían adquirido sus entradas y esperaban ver en vivo a los finlandeses. Según declaraciones extraoficiales que circularon por redes, no esperaban que la banda no pudiera presentarse en el país, ya que en 2017 Satanic Warmaster ya había tenido algunos conciertos frente a un público mexicano.

Y no fue solamente uno, fueron varias fechas de las que rescatan San Luis Potosí y la Ciudad de México como uno de los escenarios principales. En aquella ocasión la agrupación se embarcó en una gira que pasó solamente por Colombia y México, esto ocurrió en julio de 2017.

¿Quiénes son Satanic Warmaster?

Se trata de una banda que pertenece al género del black metal, se formó en 1999 en la ciudad de Lappeenranta ubicada a la orilla de uno de los lagos más grandes del país, al sur de Finlandia.

Lauri Penttilä, conocido bajo el seudónimo de “Satanic Tyrant Werewolf”, fue quien inició las grabaciones con Satanic Warmaster. Acerca de su música y específicamente las letras del grupo se podría decir que trataban sobre satanismo, blasfemia, violencia, terrorismo y guerras. Entre las colaboraciones que ha tenido el vocalista y líder de la banda destacan agrupaciones que definen el black emtal como, Burzum y Mayhem, por mencioanr solo algunas.

La mayor parte de la discografía de Satanic Warmaster fue grabada y editada bajo la discográfica de Lauri Penttilä, Satanic Tyrant Werwolf llamada “Werewolf Records”.

Esta no sería la primera vez que los cancelan o que los expulsan de algún evento. Uno de los casos más sonados y controversiales que ha enfrentado la banda finalndesa fue el ocurrido en 2011, cuando fue develado el cartel de uno de los festivales más reconocidos internacionalmente Hellfest, el cual se lleva a cabo en Clisson, Francia.

Países de Latinoamérica donde se presentó Satanic Warmaster este 2023. (Facebook Satanic Warmaster)

Debido a que Satanic Warmaster, desde sus inicios en la industria musical se les ha asociado con el nacionalsocialismo, el fascismo e incluso han sido acusados de ser simpatizantes de los nazis debido a algunos contenidos líricos, imágenes y comentarios de entrevistas realizados por miembros del grupo hace algunos años.

Por tal motivo, Hellfest presuntamente contactó a la banda para tocar en la edición de aquel año y los incluyó en el programa oficial del festival, sin embargo fueron retirados en vísperas del gran evento.

Fue entonces que a través de un comunicado del grupo, el líder Werwolf afirmó que ya esperaba algún tipo de confrontación de ese tipo, pero jamás pensó que la banda perdería tajantemente la oportunidad de tocar y compartir escenario con artistas de la talla de Iggy and the Stooges, Ozzy Osbourne y Bad Brains, entre otros.

“Es una decepción (a pesar de ser totalmente esperado) ver tal mentalidad aún presente en la comunidad de metal ‘individualista’ y ‘librepensadora’ de que cualquier acto musical aún puede ser boicoteado debido a falsas ideas preconcebidas y motivaciones políticas arbitrarias de otros, ‘más grandes’ y ‘artistas. También es más que divertido ver que la censura y el boicot que algunas de las autoridades francesas intentaron impulsar antes en el festival ahora son ejercidos por la propia organización del festival”

De esa manera el músico expresó su decepción y comentó que su ideología fue tergiversada, “cualquier artista puede ser sometido a un juicio simulado al sacar las palabras de su contexto sin pensar en el mensaje real, y Satanic Warmaster una vez más cuelga crucificado por la histeria impulsada por el amor por un mundo y valores con los que no siento unidad”.