Quién se quedó con la herencia de José José

La relación de los hermanos Sosa se fracturó meses antes del fallecimiento de su padre, después de que Sarita decidió llevarse al "Príncipe de la canción" a Estados Unidos. El ídolo mexicano murió a los 71 años de edad tras sufrir complicaciones en su salud. (Foto Cuartoscuro/ Instagram: @sari_oficial)

En septiembre de 2023 se cumplen cuatro años del lamentable fallecimiento de José Rómulo Sosa, mejor conocido en el medio artístico internacional como José José o El Príncipe de la canción. El intérprete de éxitos como Almohada, El Triste y La nave del olvido perdió la vida a los 71 años de edad en Estados Unidos, donde pasó sus últimos días en junto a su esposa Sara Salazar y su única hija en común, Sarita.

Nadie esperaba que con la partida del cantante se destapara un fuerte conflicto entre sus dos hijos mayores, fruto de su matrimonio con Anel Noreña, y su hija menor. Y es que todo México fue testigo de los obstáculos que atravesaron José Joel y Marysol Sosa para poder ver por última vez a su padre. Entre peticiones públicas, persecuciones e intervenciones de los gobiernos de ambos países en búsqueda de una conciliación, empezaron a correr rumores sobre qué pasaría con la herencia del Príncipe.

El intérprete se casó por primera vez cuando tenía 22 años con Natalia Herrera Calles, nieta del expresidente de México Plutarco Elías Calles. Su matrimonio de cinco años dio mucho de qué hablar por su diferencia de edad. Y es que la actriz era 20 años mayor que el cantante. (Foto: Diego Simón/Cuartoscuro)

Se calcula que José José dejó una herencia de un millón y medio de dólares pagados por Televisa por la producción de una serie sobre su vida, una casa en Miami donde residía y alrededor del 8% de los derechos de las canciones que interpretó durante más de 50 años de trayectoria. Cabe aclarar que dicha porción es menor porque no fue autor de ninguna de las letras.

A pesar de que ya pasaron casi cuatro años de su fallecimiento y en el marco de su aniversario (este viernes 17 de febrero hubiera cumplido 75 años de edad) sus seres queridos continúan envueltos en controversia. Y es que entre rumores sobre un supuesto distanciamiento de Marysol Sosa con su madre y hermano, el expresidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer que pagó 4 millones de pesos a la hija del cantante por las regalías de su padre.

Cuando murió José José trascendió que su último testamento sería el que se haría valido. En dicho documento supuestamente habría dejado como heredera universal a su exesposa, Ane Noreña. (Foto: Instagram)

“Tuve que mandarle 4 millones de pesos a Marysol, porque los había dejado a ellos como herederos. En la ANDI se firma una carta donde uno designa a quién le deja sus regalías”, declaró Mario Casillo en entrevista con Rosita Pelayo y Jorge Zamitiz.

Hasta el momento, Marysol Sosa no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la producción de Venga la Alegría buscó al actual presidente de la asociación para cuestionarlo al respecto:

“Yo no tengo ahorita la información, no tengo ni los papeles. Tengo que platicarlo con el jurídico de la ANDI para ver qué es lo que está pasando porque esta es una declaración de Mario Casillas y es responsabilidad de él. Para poder dar una respuesta de la ANDI de ver qué es lo que hay, qué se ha hecho”, comentó José Elía Moreno en vía telefónica.

José José estuvo casado con Anel Noreña durante 15 años. (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

Ante la negativa, el matutino de TV Azteca se puso en contacto con Laura Núñez -quien durante años se desenvolvió como representante de José José- para conocer cuál es la postura de los seres queridos del cantante ante las declaraciones del expresidente de la ANDI.

“Es darle bola a algo que no. Espero que el señor Casillas salga, o alguien de la ANDI, a decir la verdad. Es más, él ya no era presidente cuando murió José. No creo que haya sido de mala intención, se le borró, se le pasó, que bueno que dijeron ellos que son 4 millones”, dijo.

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

Sarita Sosa y Manuel José estarían preparando una gira en EEUU con temas del “Príncipe de la Canción”

En medio del escándalo que están enfrentando los Sosa Noreña, Sarita volvió a encabezar titulares porque supuestamente está preparando una gira con Manuel José, un joven colombiano que ha declarado en más de una ocasión ser hijo del Príncipe de la canción.

“Nos enteramos que Manuel José (el imitador del Príncipe que se jura su hijo) y Sarita Sosa preparan gira por Estados Unidos cantando temas de José José, pero con ellos no hay problema, aunque sí con la hija”, declaró gustavo Adolfo Infante en una reciente columna de opinión.