Luisito Comunica presumió que ahorró más de 30 mil pesos por volar desde el AIFA

Recientemente el influencer y youtuber Luisito Comunica compartió un video en el que describió como fue volar desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y además comentó el ahorro de más de 30 mil pesos que tuvo.

Luisito durante su clip mencionó que el aeropuerto ha sido objeto de múltiples opiniones, sin embargo gracias a que sería su primera vez viajando desde ahí tendría la oportunidad de formarse un criterio propio y compartirlo con sus seguidores.

El conocido youtuber reveló que economizo una gran cantidad de dinero al momento de volar desde el AIFA, puesto que recientemente adquirió boletos para poder trasladarse hasta Cancún. Relató que había comprado sus pasajes ahí ya que había encontrado una promoción bastante llamativa un día antes de trasladarse.

(foto: luisitocomunica/IG)

“Encontré un ofertón, un tremendo, tremendo ofertón al que no se le podía decir que no. Vamos a volar de la CDMX hasta Cancún y como compramos los vuelos de aun día a otro, la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, por tres boletos, era de 40 mil 203 pesos mexicanos. Estos mismos tres vuelos, saliendo del nuevo aeropuerto, me están costando 7 mil 854 pesos”, indicó Luisito Comunica.

Asimismo, grabó diferentes partes del aeropuerto y dio su opinión respecto a las instalaciones, donde señaló que cuenta con espacios muy amplios y modernos, además aplaudió las pantallas encontradas dentro de las instalaciones donde aparecía toda la información referente a los vuelos.

Recalcó que los monitores que ese encuentran en el AIFA son más grandes que los del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIMC) y además muestran los vuelos próximos sin que la publicidad en las pantallas interfiera con la visibilidad de los mismos.

(captura de pantalla: Luisito Comunica)

“Todas las opiniones serán enteramente mías, cosas que me fascinen las voy a decir como tal, cosas que no me agraden también, este video no es pagado por nadie ni nadie me está dando nada a cambio de este video”, aclaró en su grabación.

Procedió a mostrar diferentes lugares del AIFA y comentó que todavía se podían ver locales vacíos, pero reiteró que considera que tendrá un futuro “prometedor”, ya que en su opinión consideró que fue abierto antes de que estuviera completamente terminado.

“El nuevo aeropuerto está mucho más lejos que el anterior, sobre todo para personas que vivimos en en interior de la CDMX. Personalmente para llegar al AICM me hago desde mi casa aproximadamente 20 o 30 minutos, mientras que para el AIFA el mapa nos marca más de una hora”, relató.

(captura de pantalla: Luisito Comunica)

También indicó que el costo de las casetas para llegar al AIFA es de 130 pesos, mientras que para llegar al AICM no contempla ese tipo de gasto, a su vez comparó los precios de servicios particulares como Uber para trasladarse desde la capital, en el primer caso el costo sobrepasa los 500 pesos, y en el segundo no rebasa los 250 pesos.

*Información en desarrollo