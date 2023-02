Las razones por las que Va por México se abstuvo de votar por miembros del Comité que elegirá consejeros del INE

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco presentó a los últimos miembros del Comité que evaluará a candidatos del INE (@NachoMierV)

Finalmente, los últimos miembros que integrarán el Comité Técnico de Evaluación (CTE) responsable para la selección de perfiles que participarán en la renovación de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), han sido designados.

Fue durante la tarde del jueves 16 de febrero que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció la designación de los tres integrantes restantes por medio de su cuenta de Twitter, en donde aseguró que las personas se comprometieron a realizar su mejor esfuerzo.

“Instalamos el Comité Técnico de Evaluación para la elección de los Consejeros del @INEMexico. Todas y todos se comprometieron a realizar su mejor esfuerzo. La @Mx_Diputados les dará los apoyos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Mucho éxito por el bien de México”, redactó Ignacio Mier Velazco.

Se trató de Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés García Repper Favela, quienes fueron propuestos por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados. Sin embargo, los miembros de la coalición Va por México destacaron en el proceso después de que no emitieran su voto.

Al respecto, los grupos parlamentarios de la coalición integrada por los partidos de la Revolución Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), aclararon el porqué de sus acciones en el proceso.

A través de un comunicado, aseguraron que no votaron a favor de las tres personas asegurando que se debía llevar a cabo un proceso con “otro tratamiento más exhaustivo, y con un mayor rigor en su desarrollo”.

A pesar de no votar a favor, tampoco lo hicieron en contra debido a que no querían prejuzgar a las personas nombradas para el proceso de selección de las y los consejeros del INE, pues aseguraron que no hubo el tiempo adecuado para el proceso y se realizó con premura.

“En VaXMéxico siempre hemos apostado por el diálogo que permita que este tipo de órganos sean integrados por ciudadanas y ciudadanos que se distingan por su imparcialidad, y que cuenten con la experiencia y conocimientos que exigen esas altas encomiendas”.

Por lo anterior, las facciones de Va por México decidieron abstenerse en las votaciones, pues indicaron que este posicionamiento propicia un “diálogo constructivo al interior de la Cámara de las y los Diputados” para que, de este modo, se logre integrar temas de aspirantes de Consejeras y Consejeros, con perfiles que logren garantizar la continuidad de la democracia.

Igualmente se comprometieron a dar seguimiento puntual al proceso y enfocarse en cada detalle de todo el trabajo que llevará a cabo el Comité, pues han acusado que Morena busca controlar las elecciones a través de los consejeros del INE y de las personas que integrarán el CTE.

“En VaXMéxico no nos cansaremos de insistir en que esta soberanía no claudique a su responsabilidad constitucional de elegir a las mejores mujeres y los mejores hombres para integrar el Consejo General del INE”, aseguró la agrupación política de oposición en el comunicado.

Quiénes son las personas designadas por la Jucopo

El CTE estará conformado por dos miembros escogidos por el INAI, otros dos por la CNDH y tres de la Jucopo. Estos últimos son:

- Enrique Galván Ochoa: es un conocido economista, articulista y escritor señalado de estar a favor del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), además es cofundador de algunos diarios en Baja California.

- Evangelina Hernández Duarte: es una periodista que se ha desempeñado también dentro de la función pública. Del 2013 al 2015 fue Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencias y Protección de Datos Personales en el Instituto Electoral del Distrito Federal y también se ha desempeñado en la Guardia Nacional dentro de las finanzas de la corporación.

- Andrés Norberto García Repper: es un abogado especializado en derecho constitucional y ha sido criticado por su presunta cercanía y visible inclinación con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Además, en redes sociales ha publicado comentarios a favor de las reformas al INE.