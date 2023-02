Cuál fue el narcocorrido dedicado a un miembro del Cártel de Sinaloa con el que Edén Muñoz arrancó el carnaval de Mazatlán

“Aquí estoy, nunca me he ido porque Dios no lo ha querido”: así suena el narcocorrido de Grupo Arriesgado para “El Mayo” Zambada

La popular agrupación de regional mexicano fue recientemente amenazada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana, situación que los orilló a cancelar una de sus presentaciones en la ciudad fronteriza