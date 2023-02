“Aquí estoy, nunca me he ido porque Dios no lo ha querido”: así suena el narcocorrido de Grupo Arriesgado para “El Mayo” Zambada

Uno de los temas más populares de la agrupación está dedicado a el cofundador del Cártel de Sinaloa (Infobae México / Jovany Pérez)

El regional mexicano ha sido durante décadas uno de los géneros musicales más escuchados a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es la melodía que surge al combinar instrumentos de viento, cuerdas y percusiones acompañados de una potente voz que relata las historias más románticas o de desamor lo que ha conquistado el gusto de millones de personas ya no solo en el país azteca sino incluso a nivel internacional.

No obstante, al igual que en el Hip-Hop u otros géneros, el contexto y cultura bajo las cuales se han formado las distintas agrupaciones ha influido en las composiciones de sus canciones, mismas que en ocasiones llegan a contar alguna hazaña o a rendir homenaje a algún personaje que por azares del destino ha destacado, tal y como lo hizo Grupo Arriesgado con Ismael El Mayo Zambada, actual líder y cofundador del Cártel de Sinaloa.

Si bien los narcocorridos que Grupo Arriesgado ha compuesto les han valido una serie de amenazas por parte de organizaciones criminales como recientemente pasó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana, el tema Ismael se ha consolidado como una de sus canciones más populares, llegando acumular casi 10 millones de reproducciones en YouTube a tan solo cuatro meses de su estreno.

El narcocorrido de “El Mayo” Zambada

El Mayo Zamabada es el principal líder del Cártel de Sinaloa (Foto: Especial)

“Seriedad y sobre todo respeto, cualidad, con la gente ser honesto”, son los primeros versos con los que el tema Ismael de Grupo Arriesgado comienza su controversial canción dedicada al cofundador y actual líder del Cártel de Sinaloa.

Posteriormente, a la voz de Arturo González -mejor conocido como Panther Bélico- se le escucha referirse a Culiacán como “la tierra del sombrero”, haciendo alusión a la prenda que ha caracterizado a Ismael El Mayo Zambada durante años y es que, aunque son pocas las fotografías que se tienen del capo, en la mayoría se le aprecia utilizando aquel peculiar accesorio que incluso propició a que también fuera llamado como El Señor del Sombrero.

“Traficar, solamente con los gringos. La maldad, pa’l que me tiente a los míos”, se escucha posteriormente en el tema que hace referencia a las actividades delictivas que han llevado al Cártel de Sinaloa a consolidarse como una de las organizaciones criminales más importantes que opera en México.

Ismael Zambada García es conocido también como "El Señor del Sombrero" (Foto: AP 162)

Pese a que tanto autoridades estadounidenses como mexicanas han identificado a Ismael El Mayo Zambada como el principal líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, el bajo perfil que durante años ha mantenido el capo, así como los presuntos sobornos millonarios que ha dado a distintos niveles de gobierno han permitido que su paradero permanezca en estado de desconocido, de modo que nunca ha pisado la cárcel.

Dicha cuestión se refleja en el tema Ismael cuando Grupo Arriesgado entona el siguiente verso:

“Aquí estoy, nunca me he ido porque Dios no lo ha querido”

Asimismo, el narcocorrido del líder del Cártel de Sinaloa también retrata algunos de los gustos del capo entre los que destacan el ganado fino, los caballos y las apuestas en peleas de gallos.

Dichas cuestiones se contrastan cuando mencionan que al capo no le gustan las traiciones ni la ambición, así como que secuestrar es algo de lo que jamás se disculpa.

“La ambición es muy mala consejera, la traición tres metros bajo la tierra, charolear que sea el último recurso y secuestrar eso jamás lo disculpo”, se escucha en el tema.

Finalmente, el narcocorrido de Grupo Arriesgado remata haciendo una mención literal al capo, confirmando de este modo que dicho tema fue compuesto exclusivamente para él.

“Interés, por los caballos los de a cien, para apostar a los gallos: Ismael, Zambada, alias Don Mayo”, concluye el narcocorrido.