Por dolor de garganta de la presidenta de la Comisión del Senado, se aplazó una semana discusión del Plan B

Al fin, se dio a conocer la fecha para la discusión del Plan B del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante comisiones del Senado para la elimnación de la polémica “cláusula de vida eterna”.

Esta se llevará a cabo el próximo martes 21 de febrero alrededor de las 15:00 horas y pasará a Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en modalidad presencial.

Sin embargo, la sesión fue programada ese día debido a que la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Mónica Fernández, se encuentra con dolor de garganta que le impide hablar de forma adecuada: “Oíganme la voz (...) No puedo tener una reunión de Comisiones... no me sale” declaró ante medios.

Fue durante rueda de prensa en el recinto legislativo, con una voz aguda y apenas audible, que dio a conocer que los legisladores llevarían a cabo la reunión e hizo precisiones con respecto a lo que se tratará en la sesión de las Comisiones.

En primer lugar, dijo a los reporteros que no había ninguna estrategia o táctica dilatoria de por medio contra la discusión y añadió que no se iba a analizar todo el Plan B, pues había sido aprobada casi en su totalidad a excepeción de un artículo.

“Además, vuelvo a recordarles a todos, no estamos analizando el Plan B, solamente vamos a dictaminar lo que nos mandó la Cámara de Diputados que es si aceptamos o no la modifciación que hicieron al artículo 12, nada más”

Se trata del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (una de las seis leyes secundarias modificadas y que integran el Plan B, la cual establece la distribución de votos que obtenga un candidato entre los partidos que conforman la coalición a la que pertenezca.

Estas aclaraciones se dieron después de que el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, pidiera no detener el trabajo legislativo y que no se aplazara más la discusión, pues esta semana estaba planeada para que se convocara la sesión.

“Ella nos ofreció que esta semana iba a convocar. Es martes, vamos a esperar que lo haga ahora. No ha llegado, pero si no, la mesa directiva lo puede hacer o el otro presidente con la mesa directiva”

Cabe señalar que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha sido acusado de querer postergar la discusión de la reforma, incluso Monreal Ávila, quien votó en contra de las modificaciones, fue acusado de haber discutido con el Secretario de Gobenación el retraso de la discusión.

Pues el senador morenista tuvo una reunión con Adán Augusto López el lunes por la mañana donde discutieron cuestiones de la agenda legislativa. Pero aseguró que López Hernández es respetuoso con los tiempos de las dos Cámaras.

En ella discutieron varios temas y aseguró que el titular de la Segob respetará la decisión del Congreso. “Entonces fue una reunión prolongada, larga, pero muy productiva, muy fructífera para ambos, tanto el legislativo como el ejecutivo”, declaró ante medios.

He sido convocada a discutir el #PlanB en comisiones del @senadomexicano el 21 de febrero. Ya conocen mi postura y les adelanto que no cambiará: rechazo total a todo lo que vulnere al @INEMexico, debilite a nuestra democracia y atente contra la competencia electoral equitativa. pic.twitter.com/v5twO8FHWP — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) February 15, 2023

La convocatoria también fue compartida por la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien es parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, a través de sus redes sociales en donde refrendó su postura y la del partido en contra del Plan B.

“Ya conocen mi postura y les adelanto que no cambiará: rechazo total a todo lo que vulnere al @INEMexico, debilite a nuestra democracia y atente contra la competencia electoral equitativa”, redactó

En el documento compartido por la senadora priista, se establece que se tendrá la discusión de la minuta, posteriormente se discutirá la Minuta con proyecto de decreto por el que se declara al 2023 como Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”.