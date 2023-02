Monreal llamó a no detener discusión del Plan B en el Senado

El morenista volvió a enunciar sus aspiraciones para el 2024 (Cuartoscuro)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, exhortó a que la discusión legislativa del llamado “Plan B” de la reforma electoral no sea dilatada por más tiempo.

Esto, luego de que la presidenta de la Comisión de gobernación de dicha Cámara, Mónica Fernández Balboa, no convocó a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda para discutir el proyecto en materia electoral.

Fue por ello que Monreal —frente a quejas de otros partidos políticos— pidió que la discusión no se retrase, por lo que señaló que si la morenista Mónica Fernández no convoca, la mesa directiva y los secretarios lo pueden hacer, así como la otra comisión.

Mónica Fernández no convocó a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda (Twitter / @monicaferbal)

“Ella nos ofreció que esta semana iba a convocar. Es martes, vamos a esperar que lo haga ahora. No ha llegado, pero si no, la mesa directiva lo puede hacer o el otro presidente con la mesa directiva. (Rafael) Espino puede convocar ahora, no tiene ningún problema”, reveló el coordinador de Morena en la Cámara Alta.

“No hay que detener el trabajo legislativo, eso no es correcto para nosotros, y lo vamos a impulsar esta semana (el plan B)”

Por su parte, la ex presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández, aclaró que no convocó derivado de un problema en la garganta, por lo que la discusión de comisiones unidas será la próxima semana. Además, enfatizó que no se trata de una “táctica dilatoria”.

“Debido a un problema en la garganta será la próxima semana la reunión de las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda para dictaminar la minuta que contiene el artículo 12. Subrayo que no existe táctica dilatoria, como se ha manejado”, expuso la legisladora.

El Senado debe resolver el proyecto de reforma en materia electoral que queda pendiente (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, la ex diputada federal colgó un video en sus redes sociales donde reveló ante medios de comunicación que tiene problemas en la garganta. “No puedo tener una reunión de comisiones así, no me sale (la voz)”, aclaró.

Por otra parte, apuntó que la discusión no será el análisis del “Plan B”, sino únicamente de lo que envió la Cámara Baja. “No estamos analizando el Plan B, solamente vamos a dictaminar lo que nos mandó la Cámara de Diputados, que es si aceptamos o no la modificación que hicieron en el artículo 12, nada más”, reveló.

En tanto, el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, expresó que el grupo parlamentario de Morena en el Senado está posponiendo la discusión “de manera tramposa”.

“Morena ya no va a cambiar nada al Plan B y solo está retrasando los tiempos de manera tramposa para burlar —de esta manera— las posibilidades de que la Suprema Corte pueda resolver en contra de los cambios en materia electoral y así imponer las medidas para el proceso electoral del 2024″, reviró el ex gobernador de Coahuila.

Monreal negó que reunión con Adán Augusto López fuera para dilatar discusión del llamado Plan B (Twitter/@RicardoMonrealA)

“De aprobarse el 28 de febrero, el Ejecutivo federal tendría hasta 40 días, hasta mediados de abril para publicarlos, por lo que se tendría solo el mes de mayo para que la Suprema Corte (de Justica de la Nación) resuelva cualquier impugnación”, señaló.

Por su parte, el pasado lunes Ricardo Monreal sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su oficina del Senado. “Conversamos sobre los temas pendientes de la agenda legislativa, entre otros temas. Una plática respetuosa, con autonomía y franqueza”, compartió.

No obstante, negó que el encuentro haya sido para que el secretario le pidiera retrasar el Plan B. “Yo le comenté a él que es probable que esta semana sean convocadas las comisiones y que inmediatamente después se pueda cometer a la aprobación del pleno”, comentó, aunque dijo no haber visto interés particular en que se alargue el tema.