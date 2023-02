Monreal negó que reunión con Adán Augusto fuera para postergar el Plan B

Ricardo Monreal se reunió con Adán Augusto López en el Senado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que su reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, no tuvo nada que ver con retrasar la aprobación del plan B en materia electoral.

“Lo voy a seguir haciendo”: Ricardo Monreal defendió su reunión con el INE y grupos contra el Plan B de AMLO El senador alegó que la tolerancia en el Senado es esencial para que vuelva a ser un órgano revisor VER NOTA

Al término del encuentro, el senador habló con los medios de comunicación y puntualizó que, aunque se habló del tema con el secretario de Estado, en realidad no se solicitó que se diera una fecha en específico para discusión y votación en la Cámara Alta.

Aunado a lo anterior, puntualizó que el exgobernador de Tabasco fue respetuoso con los tiempos que se tienen en las dos cámaras del Congreso de la Unión: “(No hay interés del gobierno en que se retrase la aprobación) no, ninguna. No lo vi (en la reunión), no me planteó nada, simplemente él fue respetuoso de los tiempos que tenemos en el Congreso”.

Esta mañana recibí al secretario de Gobernación, @adan_augusto López. Conversamos sobre los temas pendientes de la agenda legislativa, entre otros temas. Una plática respetuosa, con autonomía y franqueza. pic.twitter.com/TnLXU1kp1M — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 13, 2023

Asimismo, sentenció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a respetar cualquiera que fuera la decisión del Congreso en la aprobación o negativa sobre la ley; sin embargo, refirió que es probable que el documento sea enviado a comisiones esta semana y una vez que se tenga el dictamen, que éste pase al pleno para su aprobación.

“(…) ellos iban a respetar lo que el Congreso decidiera. Yo le comenté a él que es probable que esta semana sean convocadas las comisiones y que, inmediatamente, después del dictamen se pueda someter a la aprobación del pleno”

Agregó que también se revisaron los temas que se tienen pendientes en el Senado de la República como la nueva Ley del Espacio Aéreo —aprobada la semana anterior en la Cámara de Diputados—, así como el Código Único de Procedimientos Civiles, en el cual existe un interés especial para la bancada, aunado a la Ley de Radio.

La estructura del INE disminuye drásticamente con el Plan B: Lorenzo Córdova lanzó crítica desde el Senado Ricardo Monreal, con el resto de la Jucopo, recibió al consejero presidente del INE para discutir la Reforma Electoral de AMLO VER NOTA

“(Discutimos) todos los tiempos que tenemos para poder discutir y, en su caso, aprobar, así como también instrumentos internacionales que tenemos pendientes de su aprobación. Entonces fue una reunión prolongada, larga, pero muy productiva, muy fructífera para ambos, tanto el legislativo como el ejecutivo”, expresó.

De acuerdo con lo que explicó el senador, la Ley del Espacio Aéreo Mexicano es uno de los temas que más relevancia tiene para el ejecutivo (Cuartoscuro)

Finalmente, al ser cuestionado sobre la Ley del Espacio Aéreo Mexicano, el exgobernador de Zacatecas detalló que es uno de los temas de interés para el Ejecutivo Federal, por lo que acordaron que se enviaría a comisiones para que sea analizada; sin embargo, apuntó que al ser una nueva ley, será importante que se escuche con seriedad.

“(En el tema aéreo) ellos tienen interés y nosotros acordamos enviarlo a comisiones y en las comisiones se dictaminará. Es una ley nueva, del espacio aéreo y me parece que tenemos que escuchar con toda seriedad los impactos de esta ley”

Su comentario se sumó al que realizó en días anterior cuando advirtió que ésta no se aprobaría en “fast track”, es decir, que la aprobación en el Senado no sería rápida debido a que era considerada como una propuesta trascedente puesto que tiene como objetivo detallar una nueva concepción en la vigilancia y la seguridad del espacio aéreo que le corresponde a México.

“Cláusula de vida eterna” será lo único que se podrá modificar del Plan B de AMLO, de acuerdo con Ricardo Monreal El legislador morenista dijo que a pesar de las reuniones con el INE y con organizaciones en contra del Plan B, solo se podrá modificar un artículo del dictámen VER NOTA

Conviene recordar que con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 en abstención, fue aprobada en la ley el pasado 8 de febrero. De acuerdo a lo que marca el andamiaje jurídico, el Estado mexicano tendrían completa autoridad sobre el espacio aéreo nacional por lo que se prevé la creación del Consejo Nacional de Vigilancia, además de contar con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT).