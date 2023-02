El amoroso Día de San Valentín de Humberto Zurita y Stephanie Salas

Michelle Salas y Humberto Zurita están iniciando una relación después de la separación de la cantante, y el fallecimiento de Christian Bach (Foto: Instagram)

Fue durante la presentación de la serie La cabeza de Joaquín Murrieta, en la que participa Emiliano Zurita, donde su padre, el actor Humberto Zurita, compartió nuevamente con la prensa cómo se siente actualmente a poco más de medio año de sostener un romance con Stephanie Salas.

El día en que Tin Tan perdió a su carnal Marcelo La amistad entre los actores terminó hasta el día de la muerte de Chávez, hecho que destrozó a Tin Tan VER NOTA

Al hablar de la gira de la obra teatral Papito querido, donde comparte créditos con su novia y con la que ha emprendido una gira por algunos estados de la Repúblico, el veterano actor bromeó con los reporteros y aseguró que en los viajes con la compañía de teatro no ha compartido camerino con Stephanie, sino la habitación.

“No compartimos camerino, pero el hotel sí. El camerino no me interesa tanto”, dijo entre risas. Al ser cuestionado sobre cómo pasará este día, martes 14 de febrero, cuando se celebra internacionalmente el Día del amor y la amistad, Zurita dejó ver que no tiene planeado nada en especial, sino que se apegará a su agenda de viaje con la producción de Papito querido.

Recientemente Stephanie Salas celebró su cumpleaños número 53 junto a Zurita y sus hijas (Fotos Instagram: @stephaniesalas // @_camilavelero)

“Estaré trabajando, me voy mañana (14 de febrero) a trabajar a Mérida, y luego a Cancún, y luego regreso acá a CDMX, y luego nos vamos al centro, a San Luis, etcétera, andamos de gira”, expresó el actor de Persecución infernal, quien a tono de broma también dijo que no pierde la esperanza de que lo inviten a cenar.

Cómo fue el cumpleaños de Stephanie Salas que celebró junto a su hijas y Humberto Zurita El galán de telenovelas presumió a su novia en bikini y le dedicó un romántico poema de Mario Benedetti VER NOTA

“A ver si me invitan a cenar, espero que sí, por lo menos unos tacos, ¿no?”, expresó Zurita, quien luego de que en febrero de 2019 falleciera quien fuera su esposa y madre de sus hijos, Christian Bach, ahora y desde mediados de 2022 vive un romance con la nieta de la legendaria Silvia Pinal.

Al ser cuestionado respecto a cómo se siente en esta estapa de su vida, así contestó el actor nacido en Torreón, Coahuila en 1954.

El mensaje de Marko Cortés por el Día de San Valentín que dedicó a Morena El dirigente nacional externó a la militancia guinda un deseo en el marco del Día del Amor y la Amistad VER NOTA

“Estoy feliz, estoy contento, estoy disfrutando la vida, claro. La vida sigue, dicen que la vida es como el agua de un río, una vez que pasa no vuelve a pasar, así que hay que disfrutarla”, aseguró.

Fue en febrero de 2019 cuando la familia Zurita sufrió la pérdida irreparable de la actriz Christian Bach (Foto: Instagram)

El padre de Emiliano y Sebastián Zurita además reveló que con Papito querido tiene planes de llevar el proyecto incluso más allá de las fronteras mexicanas, por lo que espera que la presentación de la obra se extienda por varios meses más.

“Por lo pronto la gira y a finales de julio me voy a Argentina a hacer lo de History Channel, ya ves que estoy haciendo ahora lo de Inexplicable Latinoamérica, ya me contrataron nuevamente para hacer la tercera temporada, entonces es lo que tengo porque lo que quiero ahorita es agrandar la gira”, contó a la prensa.

“Nos vamos a Estados Unidos con la gira, todavía vamos a estar unos meses aquí y luego nos vamos a Estados Unidos y luego muy probablemente nos vayamos incluso a Europa”, detalló.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal ya han dado "el visto bueno" a la relación (Fotos: Instagram/@stepaniesalasoficial/@zuritahm)

Las anteriores declaraciones fueron dadas por Zurita la noche del lunes 13, pero este 14 de febrero él y la hija de Sylvia Pasquel se dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales con motivo del Día de San Valentín, el primero que pasan juntos como pareja.

“Amour de todos los días. Feliz San Valentín. Te amo”, escribió la cantante de Ave María en Instagram al pie de una imagen donde se le ve junto a su novio, quien no tardó en responder con un mensaje un poco más extenso.

“La vida me brinda hoy un camino nuevo para poder hacer crecer de nuevo la semilla del amor. Tú eres la mujer con la que puedo compartir el camino que me queda por recorrer. Gracias, amor, por tu cariño y tu dulzura, por tu integridad y tu forma original y sincera de amar y hacer crecer en mi corazón la fuerza del amor”, respondió el hombre de 69 años.

“La vida sin amor no tiene sentido. Te amo hoy, 14 de febrero, aquí y ahora y, todos los días que me queden por vivir”, añadió.