Yuya confesó si ya está en planes de tener otro bebé

El exintegrante de Zoe y la youtuber destaparon su romance en poco antes de anunciar la llegada de su bebé. (Foto: Instagram/@yuyacst)

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida en redes sociales como Yuya, abrió un espacio en sus historias de Instagram para realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus casi 17 millones de seguidores. Entre consejos personales y dudas sobre decoración del hogar, la youtuber fue cuestionada sobre la posibilidad de convertirse en madre por segunda ocasión con el cantautor tapatío Siddhartha; esto a menos de dos años de haber recibido a Mar.

“Cuéntanos ¿piensas darle un hermanito a Mar?”, escribió una fan. Yuya no pudo ocultar la sorpresa que se llevó y con honestidad respondió: “Dios santo, se me bajó la azúcar de pensarlo. Definitivamente ahorita no”.

La youtuber recibió a Mar en septiembre de 2021. (Captura Instagram: @yuyacst)

Hay momentos en los que que digo “ay, estaría lindo tener otro crío” y hay veces como en estos momentos que digo “sabes qué, con uno yo creo que estoy al tiro”... no sé, yo creo que no sé. Por ahorita definitivamente no, después definitivamente no sé.

De esta manera, la empresaria mexicana de 29 años de edad dejó abierta la posibilidad de volver a escribirle a la cigüeña junto a su pareja. Incluso, dejó entrever que es un tema que ya han tocado, pero que todavía no tienen una postura clara al respecto.

Hasta el momento se desconoce si está casada con el padre de su hijo. (Captura Instagram: @yuyacst)

Mientras tanto, Yuya y Siddhartha continúan disfrutando al máximo a su bebé de tan solo un año cinco meses de edad. De hecho, durante la misma interacción la influencer compartió algunos detalles sobre la habitación de Mar y compartió un pequeño video que grabó mientras su bebé jugaba con objetos que según ella, su hijo: “Lo convierte en avió o batería”.

También simpatizó con una seguidores que está enfrentando una dura situación por críticas sobre la lactancia materna. Y es que según contó, lleva aproximadamente dos años alimentando a su bebé como muchas otras mujeres que deciden hacerlo así, pero no ha parado de ser señalada por ello con una típica frase: “Ya no le des”.

“Entiendo cien por ciento lo que me estás diciendo, hasta siento que yo lo escribí. Resulta que una gran parte de la sociedad no esta educada para respetar decisiones ajenas y con esto te digo todo, o sea, las mujeres que deciden no llevar a cabo sienten un peso inmenso por comentarios externos, se sienten juzgadas, se sienten señaladas y las mujeres que deciden lactar también tienen un sinfín de comentarios alrededor”, comentó Yuya.

Estoy segura que cada persona que opina acerca de tu lactancia, de mi lactancia, lo hacen a través de la ignorancia y el desconocimiento... ante eso no hay muchísimo qué hacer. Puedes argumentar, pero que pinch* hueva tener que darles explicaciones.

Los enamorados rompieron la alfombra roja de los Latin Grammy 2022 cuando aparecieron tomados de la mano. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Yuya y Siddhartha: su tierna historia de amor

Mariand Castrejón ganó fama internacional gracias a los videoblogs y tutoriales de maquillaje que solía publicar en su canal de YouTube cuando comenzaba. De hecho, es considerada como una de las pioneras en la creación de contenido para medios digitales. Desde 2011 hasta la actualidad ha dado de qué hablar por sus romance, sin embargo, fue en 2019 cuando confirmó su relación con el artista de quien era fan.

Los enamorados publicaron una selfie en donde aparecieron abrazados desbordados de alegría. En un principio procuraron mantener su romance lejos de los reflectores, pero las cosas cambiaron cuando se enteraron que serían padres, pues la youtuber tomó la decisión de compartir su embarazo con sus fans, la llegada de Mar y sus primeros experiencias. Asimismo, ha compartido cómo fue su proceso de lactancia y su regreso al trabajo.

La influencer mostró un pequeño video (Foto: IG Yuyacast)

Las fotos familiares se mantuvieron al límite, pero en noviembre de 2022 se atrevió a desfilar por la alfombra roja del brazo de su novio causando sensación porque no suelen acudir juntos a ese tipo de eventos.