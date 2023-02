La princesa Eugenia de York visitó México para ir a Zona Maco

Su relación con el arte se remonta a su formación académica (Reuters/Instagram@zonamaco)

La princesa Eugenia de York visitó la Ciudad de México (CDMX) para apreciar las diversas exposiciones de Zona Maco en su edición 2023. Ella es sobrina del rey Carlos del Reino Unido.

Temblor en México: sismo en Mapastepec, Chiapas Información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 temblores en el país VER NOTA

Durante la inaguración de esta feria de arte, Eugenia de York se mostró alegre y aceptó las fotografías que le tomaron las personas que la reconocieron entre el público, de acuerdo con el portal El Mundo de Regina.

La nieta de la reina Isabel II no visitó Zona Maco solo por interés personal, si no que formó parte de su agenda de trabajo, ya que es directora de la galería Hauser & Wirth, ubicada en Londres, Inglaterra, desde el 2015. Por otra parte, estudió Historia del Arte y Literatura Inglesa en la Universidad de New Castle.

La princesa de York tuvo una actitud amigable con los visitantes de Zona Maco que la reconocieron (El mundo de Regina/Marco Vallejo)

Además, El mundo de Regina mencionó que la integrante de la realeza británica se dejó ver sin escoltas u otras personas que la resguardaran durante su visita.

Cómo están los precios de las gasolinas en Ciudad de México este 5 de febrero El precio de los combustibles cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía VER NOTA

En la imagen, apareció posando con unos tenis blancos de Thousand Fell, una bolsa al estilo de las que usaba su abuela, la reina Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre de 2022; además portó un vestido en color beige cuyo modelo es dalmatian y pertenece a la firma inglesa Whistles.

Desde su cuenta de Instagram, la princesa de York felicitó a su hijo Augie, pues cumplió dos años. Ella se encontraba en la exposición de arte, pero no dejó pasar desapercibido el día especial:

“Feliz cumpleaños número 2 para nuestro pequeño Augie, eres la dicha más grande de nuestros mundos. Sigue sonriendo y bailando, ángel mío”, escribió para acompañar un video en el que se vio al bebé corriendo.

Quién es la princesa Eugenia de York

Actualmente, la princesa de York está embarazada de su segundo bebé (El mundo de Regina/Marco Vallejo)

Su nombre completo es Eugenie Victoria Helena, nació el 23 de marzo de 1990 y es la sexta en la línea de sucesión al trono de la familia real británica, después de su tía, la princesa Ana del Reino Unido.

Exsecretario de Seguridad de San Luis Potosí recuperó su libertad luego de un año Jaime Pineda Arteaga, extitular de la SSP estatal, se declaró culpable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de pagar la reparación del daño causado VER NOTA

Su padre es el príncipe Andrés, duque de York, quien a su vez, el tercer hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe de Edimburgo. Su padre es Sarah, duquesa de York y su hermana mayor es Beatriz de York.

Además, la princesa forma parte de los miembros de la realeza británica que acompañaron a Isabel II en 2019 y que no saludaron desde el balcón en 2022.

El 12 de octubre se casó con Jack Brooksbank el 12 de octubre de 2018 y en septiembre de 2020 el palacio de Buckingham dio a conocer que estaba esperando a su primer hijo. Actualmente, la princesa de York está embarazada de su segundo bebé.

Eugenia de York junto a Beatriz de York durante el funeral de Isabel II (STEPHANE DE SAKUTIN/Pool via REUTERS)

Otras figuras públicas que acudieron a la feria de arte ubicada en el Centro de Convenciones y exposiciones Citibanamex, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fueron Rosario Nadal, co-directora del Museo Jumex; Rossana Vergara e incluso Marcelo Ebrard, quien recorrió las salas junto a Rosalinda Bueso, su pareja.

“Hoy recibimos una visita muy especial: @m_ebrard y @RBA_77 ¡Gracias por visitar ZⓈONAMACO! #ZonaMaco #ZsonaMaco”, se pudo leer en la cuenta @ZonaMaco.

El canciller mexicano también disfrutó de las exposiciones en Zona Maco (Twitter/@ZonaMaco)

Zona Maco es la feria de arte más grande de Latinoamérica, pues en su edición número 19 cuenta con más de 200 expositores y galerías tanto nacionales como internacionales, provenientes de 29 países, entre los que se encuentran Francia, Italia, Alemania y Austria. Este encuentro se inauguró el 8 y concluirá el 12 de febrero, además, forma parte de la Semana del Arte 2023 en la CDMX.

Otros eventos de esta Semana del Arte celebrados del 9 al 12 de febrero son: BADA, cuyo objetivo es que los coleccionistas puedan interactuar con los creadores de arte y comprar sus obras sin intermediarios.

Feria de Arte Material, en dónde se le da promoción a 57 expositores de arte y Dresert Flood, la exhibición ubicada en el Lago/Algo, en el Bosque de Chapultepec.