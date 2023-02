Zurdo Ramírez confirmó su regreso al box contra Gabriel Rosado

Zurdo Ramírez regresará al boxeo para medirse ante Gabriel Rosado el 18 de marzo (Instagram/ @zurdoramirez)

Gilberto Zurdo Ramírez ya le dio la vuelta a la derrota que experimentó ante Dmitry Bivol en noviembre del año pasado, es por ello que presentó la primera pelea que tendrá este 2023 para reactivar su carrera tras perder el invicto ante el campeón de la AMB.

En esta ocasión el originario de Mazatlán, Sinaloa, se enfrentará ante el puertorriqueño Gabriel Rosado en la categoría de los semipesados. Fue a través de redes sociales que el boxeador mexicano compartió la primera cartelera que protagonizará ante el King Rosado, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 18 de marzo.

De manera breve invitó a todos sus fans a no perderse de la pelea que “reforzará” la rivalidad boxística entre mexicanos y puertorriqueños, quienes han tenido una serie de peleas recordadas por el público fanático del boxeo mexicano. Así lo redactó el Zurdo Ramírez en su perfil de Instagram:

“Zurdo y Rey Gabe. Un duelo que no puede faltar que se suma a la rivalidad MX vs PR, se llevará a cabo el 18 de marzo”

Aunque en el combate no habrá ningún título de por medio, el evento será de gran relevancia para el púgil mexicano ya que estuvo desaparecido por algunos meses desde que no consiguió arrebatarle la fajilla a Bivol en las 175 libras. Bajo la promoción de Golden Boy y DAZN presentaron la pelea del Zurdo contra Gabriel Rosado, la cual será televisada por DAZN.

Por su parte, el mazatleco expresó a alegría que le da el volver al cuadrilátero el próximo mes de marzo, en entrevista con los medios aseguró que su derrota le sirvió para replantearse su carrera deportiva, por lo que se siente motivado por dar un gran espectáculo ante Gabe Rosado.

“Estoy contento de estar de vuelta, tuve mucho tiempo para reflexionar desde mi última pelea y estoy ansioso por dar un espectáculo contra un veterano de mucho juego como Gabe Rosado”, expresó.

El "Zurdo" Ramírez lamentó no haber podido llevarse la victoria ante Bivol (Foto: Twitter/ @MatchroomBoxing)

Por otra parte consideró que lo vivido con el vigente campeón de los semipesados en la AMB no le impedirá seguir buscando “grandeza”, ya que expresó que tiene sus metas claras. Aunque de momento su pelea con Gabriel Rosado no lo lleve a competir por un campeonato, será una manera de cobrar “venganza”, según el Zurdo Ramírez.

“Como todo el mundo tengo objetivos, sueños y aspiraciones de estar en lo más alto. Y hoy me siento más motivado que nunca, puede que nos desviemos de nuestro camino, pero mi búsqueda de la grandeza nunca se detendrá. Agradezco todo el cariño de mis fans y seguidores, prometo volver con ganas de venganza, nos vemos el 18 de marzo”, declaración recopilada por Marca Claro.

Y es que luego de que Gilberto Ramírez perdió con Bivol, no solo no cumplió su deseo de ser campeón, sino que el ruso acabó con su récord de 44 victorias al hilo, ya que desde que el Zurdo se estrenó como boxeador profesional no había perdido, sino que hasta que viajó a Abu Dabi para medirse con Dmitry supo lo que es perder.

e Óscar de la Hoya, promotor del Zurdo, ya había adelantado que en estos meses el boxeador de 31 años volvería a protagonizar una pelea (Foto: Instagram/ @zurdoramirez)

Cabe recordar que Óscar de la Hoya, promotor del Zurdo, ya había adelantado que en estos meses el boxeador de 31 años volvería a protagonizar una pelea. El fundador de Golden Boy Promotions aseguró que entre febrero y marzo se llegaría al acuerdo final para que Gilberto tenga una pelea.

Por otra parte, se animó a compartir su postura de porqué el Zurdo Ramírez no logró el cinturón de los semipesados. Desde su perspectiva “se congeló” en toda la pelea.

“Creo que lo que sucedió fue que Zurdo estuvo en un buen momento, es un gran escenario y en contra de un gran peleador, y posiblemente se congeló en la pelea. Pero Bivol, mis respetos para él, porque él tiene que ser uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo”, explicó el Golden Boy.