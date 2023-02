Por qué la DEA no grabó el interrogatorio de captura de García Luna

El máximo responsable de la seguridad pública en México del 2006 al 2012, fue detenido el 10 de diciembre del 2019 en Dallas, Texas. REUTERS/Jane Rosenberg

Un nuevo testigo de la Fiscalía de los Estados Unidos fue llevado al estrado en el juicio contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, para revelar la razón por la que los agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) no grabaron el interrogatorio de la detención del ex funcionario mexicano durante su captura a finales del 2019.

De acuerdo con periodistas que cubren la audiencia, Iván Carrera, agente de la DEA que participó en la detención de García Luna el 10 de diciembre del 2019, fue quien dio a conocer los detalles de la captura del “súper policía” de Calderón.

Durante su testimonio en el treceavo día de juicio y décimo de alegatos iniciales que se llevan a cabo en la Corte del Este de Brooklyn, Nueva York, EEUU, el agente Carrera confesó que, pese a que en los manuales de la DEA se estipula que en las detenciones se tienen que grabar los interrogatorios, este no se hizo en el caso de García Luna debido a que el equipo que tenía para grabar no funcionaba.

Los agentes de la DEA tiene como obligación grabar el interrogatorio. Foto: REUTERS/Marco Bello

Según lo declarado por el agente antidrogas, tras la detención en la ciudad de Dallas, Texas, del máximo responsable de la seguridad pública en México del 2006 al 2012, los agentes no pudieron grabar el interrogatorio porque no funcionó el equipo audiovisual que tenían en ese momento pese realizar varios intentos por algunos minutos.

El oficial de narcóticos aseguró que a pesar de no contar con una cámara de grabación, Genaro García Luna accedió a responder unas preguntas y negó que estuviera ligado al Cártel de los hermanos Beltrán Leyva porque él, dijo, los combatía no los ayudaba.

El alto funcionario de Felipe Calderón es acusado por la Fiscalía de los EEUU de tres cargos por conspirar para traficar cocaína y un cargo por hacer declaraciones falsas, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Justicia estadounidense, y en las próximas semanas se llegará a una resolución por parte de las doce personas que integran el jurado y del juez Brian Cogan.

El juicio contra Genaro García Luna está en su etapa final. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

¿Qué sucedió en el décimo día de juicio contra García Luna?

La Fiscalía de los EEUU pretendía mostrar este miércoles 8 de febrero evidencia al jurado con la intención de hilar las declaraciones de sus testigos y los presuntos actos de soborno en los que García Luna estuvo involucrado con el Cártel de Sinaloa.

Las evidencias se iban a presentar en una serie de fotografías que se encontraron en los dispositivos electrónicos del ex funcionario mexicano, pero el juez Brian Cogan frenó el entusiasmo de la Fiscalía que argumentaba que eran la prueba de la capacidad del acusado para almacenar y gastar dinero en efectivo en México.

Dentro de las imágenes que se buscan presentar al jurado estaban las fotos de varios automóviles de lujo, de un restaurante que es propiedad de Linda Cristina, esposa de Genaro García; fotografías de su motocicleta Harley Davidson y que supuestamente le regaló Arturo Beltrán Leyva, ex líder del Cártel de los Beltrán y ex socio del Cártel de Sinaloa, entre otras imágenes.

Sin embargo, el juez Cogan desestimó el argumentó y dijo que sólo serán válidas las evidencias si se puede comprobar que pertenecen al acusado. Tras un pequeño intercambio de ideas entre los fiscales y la defensa de García Luna, se acordó que las fotografías que cumplan con las características señaladas por el juez serán presentadas el próximo lunes 13, ya que el juicio se suspende este jueves 9 y viernes 10 de febrero.

Las únicas fotos que los fiscales pudieron mostrar fueron las de una propiedad que pertenece a García Luna y que está ubicada en Cuernavaca, Morelos.