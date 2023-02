Hugo Sánchez pidió la dirección técnica de la selección mexicana: “Está hecho para mí”

Hugo Sánchez aseguró que el puesto de director técnico de la selección mexicana está "hecho para él" (Foto: Cuartoscuro)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) aún no ha encontrado al director técnico que dirigirá el proyecto de la selección mexicana para la Copa Mundial de 2026, entre los diversos perfiles que han sonado para el cargo de entrenador del Tri, Hugo Sánchez apareció y salió a decir que está listo para tomar el puesto que dejó vacante Gerardo Tata Martino.

El Pentapichichi no limitó sus expectativas y alzó la mano para tomar las riendas del equipo mexicano ya que argumentó que el puesto está hecho “para él” por lo que puso su currículum sobre la mesa de la FMF para ser considerado y comandar el nuevo proceso del equipo azteca.

Debido a las condiciones en las que la selección competirá en el próximo mundial, y su calidad como anfitrión al albergar a la Copa Mundial, el actual comentarista de ESPN expuso que el panorama está diseñado para que sea él quien dirija al tricolor.

La FMF aún no ha designado a el nuevo director técnico de la selección mexicana (Foto: Twitter/miseleccionmx)

Fue en su columna para el diario Esto que el ex jugador del Real Madrid insistió que lo que necesita el combinado nacional es la experiencia de un perfil como el de Hugo Sánchez.

“Ese puesto está hecho para mí, y más ahora que no hay eliminatorias y se está clasificando junto a Estados Unidos y Canadá. Yo diría que la persona indicada sería Hugo Sánchez”

Bajo esa narrativa, el exdelantero agregó que podría ser el director técnico del Tri pero “con el respaldo del 100% de los dirigentes como lo pedí en su momento y no me lo dieron”. De acuerdo con la experiencia del exjugador que surgió de la cantera de Pumas, la Federación Mexicana no debe fijarse en la actividad o vigencia que tiene el entrenador, sino en lo que podría aportar por la situación a la que se enfrenta la selección nacional.

Hugo Sánchez se candidateó para ser el director técnico de la selección mexicana (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte insistió que la nacionalidad sí es vital para el siguiente ciclo mundialista, por lo que puntualizó que debe ser un técnico mexicano y no extranjero.

“Espero que los directivos no se equivoquen una vez más en decidir por un extranjero, porque tiene que ser mexicano. La persona idónea —sin que esté en activo— porque no se necesita eso para gestionar a una selección nacional, ese puesto está hecho para mí”, sentenció.