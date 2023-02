Irina Baeva rompió el silencio sobre por qué no sube fotos con Gabriel Soto

Foto: Instagram/@irinabaeva

Desde hace algunos meses los rumores sobre la supuesta ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto han cobrado más intensidad. Y es que, a pesar de que los famosos en varios encuentros con los medios de comunicación han asegurado que su romance y planes de boda continúan en marcha, las pocas apariciones públicas que han realizado en conjunto han causado muchas intrigas.

Geraldine Bazán negó que sus hijas dedicaron tiradera de Shakira a Gabriel Soto: “Es ridículo” La actriz comentó que se encuentra en una gran etapa de su vida, llena de sabiduría y aprendizajes VER NOTA

Ante esto, Irina rompió el silencio una vez más y en una entrevista para Despierta América señaló las razones por las cuales ya no presume su relación en redes sociales.

“A estas alturas del partido decidimos ya no participar en los dimes y diretes. Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que andar publicando o diciendo para que alguien nos crea”, dijo de forma contundente ante las cámaras del matutino.

Joven aseguró que se infiltró a la boda de Jacky Bracamontes: “Estuve desde dos misas antes” El usuario contó que aparentemente vio de lejos a algunos artistas como Juan José Origel VER NOTA

De igual manera, la artista recalcó que tanto ella como Gabriel Soto estaban cansados de tanta controversia, por lo que decidieron darle un vuelco a la situación.

“Decidimos ya no ser parte del juego”, aseveró.

Foto: Instagram/@irinabaeva

Respecto a la boda, que se ha aplazado en múltiples ocasiones, Irina dio a conocer que aún espera casarse con el actor, pero destacó que aún no han logrado pactar una fecha a la ceremonia nupcial.

Subió el precio de matrimonio civil, cuánto costará casarse en la CDMX Ambos contrayentes deberán seguir algunos requisitos para poder contraer nupcias en el Registro Civil de la Ciudad de México o en su domicilio VER NOTA

“Sigue la boda en pie, todo en orden. Finalmente cuando a mí me preguntan cuándo es la boda, hasta cuando es gente cercana, finalmente híjole es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder”, rescató.

Asimismo, Baeva agradeció a todo el público y a sus personas cercanas que le han mostrado apoyo ante todos los señalamientos mediáticos que ha atravesado recientemente.

“Yo le quiero decir a la gente que siempre está ahí, que siempre está con mensajes de cariño o no diciendo nada: gracias, de verdad muchas gracias”, puntualizó.

Cabe mencionar que todas estas declaraciones de Irina se dieron después de que se rumorara que la famosa se fue de vacaciones con el artista porque aún tenían un contrato en común.

De acuerdo con lo que compartieron varios medios de comunicación, hace unos días Gabriel Soto se dio un tiempo tras las grabaciones de la telenovela Mi camino es amarte para ir a vacacionar con sus hijas.

Aunque las imagenes eran familiares, algo que llamó la atención de los internautas fue que Irina también acudió al mismo complejo vacacional.

Además, otra fotografía que circuló en redes sociales enseñaría a Soto e Irina junto a la tripulación de un yate.

La imagen fue publicada en un perfil del chef Abimael Angulo, ahí aparecería Irina, Gabriel y sus hijas, además de la tripulación del yate en el que viajan.

(Fotos Instagram: @gabrielsoto // @irinabaeva)

No obstante, algunas figuras del espectáculo -como Flor Rubio- ya habían asegurado que aparentemente la pareja sólo continuaba frecuentandose por motivos laborales.

“Odio decir: ‘se los dije’, pero se los dije y además se sabe que en los próximos días cuando termine este compromiso comercial con Irina lo van a dar a conocer a través de un comunicado”, dijó la presentadora durante una emisión de Venga la Alegría.

Fotos: @gabrielsoto / @irinabaeva

Por qué Irina y Gabriel Soto no se han casado

En varias entrevistas que han dado, los famosos aseguraron que el motivo por el cual se ha aplazado la boda se debe al conflicto entre Rusia y Ucrania. Ello, debido a que la familia de Irina se encuentra en uno de los países en guerra.

“Estamos ilusionados con la boda. Seguirnos con los preparativos y lo único que nos ha detenido un poco es, desgraciadamente, todo el tema que está pasando entre Rusia y Ucrania, en el tema de que la familia de Irina está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia”, dijo Soto para Televisa en 2022.