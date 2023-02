Ari Telch recordó la desaparición de su hermano, Jacobo Grinberg: “Fui testigo de sus experimentos”

Ari Telch volvió a recordar a su hermano, Jacobo Grinberg, y recalcó que aún desconoce qué sucedió con él (CUARTOSCURO)

Jacobo Grinberg desapareció hace casi 20 años y su recuerdo aún guarda conmoción en la gente, pero principalmente en su hermano, Ari Telch, quien insiste en que ni siquiera él comprende qué fue del científico.

Recientemente, en el estreno de la película Infelices para siempre, Ari Telch fue cuestionado por la prensa acerca de la posibilidad de que él hable sobre su hermano, Jacobo Grinberg, pues en los últimos años el nombre del científico ha resonado por quienes lo recordaron sus teorías sobre la conexión entre las personas.

El protagonista de Mirada de mujer confesó que no piensa en alguna vez plasmar en alguna producción la vida de su hermano porque él solamente fue su compañero y no sabe todo acerca de lo que hizo Grinberg.

Se han hecho varias teorías acerca de la desaparición de Jacobo Grinberg, como que la CIA lo secuestró o fue abducido por extraterrestres, pero Ari prefiere no hacer especulaciones (Twitter/@Ballenato1Orca)

Fue por ello que recordó los momentos especiales que compartieron, las ocasiones en que fue testigo de los experimentos exitosos de su hermano, los cuales él defiende por lo únicas que fueron en su momento.

“Yo no puedo contar la historia de mi hermano Jacobo porque nadie puede contar la historia de Jacobo. Yo puedo contar la historia de los momentos que viví con Jacobo, que compartí no nada más como hermano, sino como amigo y que fui testigo de sus experimentos, de sus teorías, de sus hipótesis, de cómo se convirtieron en realidad”

Ari aprovechó para hablar de cómo Jacobo Grinberg intentó ir más allá de lo que hasta su época se sabía de funcionamiento de la mente humana. Lo llamó “interesantísimo” y recalcó que “nos dejó mucho”.

Ari Telch se mostró conmovido cuando habló sobre su hermano y lo extraordinario de sus investigaciones (CUARTOSCURO)

“Él fue como un visionario en la forma en que funcionan nuestros cerebros, pero en otro nivel, un nivel cuántico, donde el tuyo y el mío tienen que ver. Entonces, wow, es interesantísimo el trabajo de Jacobo. Nos dejó mucho y, además, muy adelantado a su época”, puntualizó el protagonista de Flor y canela.

Para finalizar el encuentro con la prensa, el actor aseguró que no sabe cómo fue que el investigador desapareció, pues dijo contundente:

“¿Cómo desapareció? No tengo idea”

El exesposo de Ninel Conde en varias ocasiones ha compartido que a él siempre le interesaron los temas que su hermano estudiaba, ya fueran las diferentes postulados que formuló -como la Teoría Sinérgica- o su trabajo con Pachita, la chamana que es considerada una de las curanderas más poderosas del país.

En una entrevista que concedió en junio de 2022, Ari Telch confesó que el científico lo mantuvo cercano a sus investigaciones, por ello que él también esté interesado en el funcionamiento de la mente y que en varias ocasiones cuestionó a Grinberg sobre el tiempo que convivió con Pachita.

“Sí me habló de Pachita muchas veces. ¿Yo le preguntaba? Por supuesto que le preguntaba, porque son cuestiones que causan mucha curiosidad. Para él fue un gran impacto cuando descubrió lo que el ser humano es capaz de hacer y que no entendemos cómo. De hecho, todavía no hay una explicación científica de por qué una mujer puede operar con un cuchillo sin anestesia, suturar con energía, trasplantar un órgano”, dijo a Cultura Colectiva.

Actualmente las autoridades mexicanas ya no buscan a Jacobo, pues no pudieron llegar a alguna prueba que los condujera a cómo desapareció (Twitter/@Ballenato1Orca)

Jacobo Grinberg desapareció a sus 47 años, en diciembre de 1994. A pesar de que su caso ha sido investigado por las autoridades mexicanas, no fue aclarado el porqué no hay rastro de él.

El hecho de que hasta hoy se desconoce qué sucedió con el científico, además de sus múltiples teorías sobre los límites de la mente, han dejado un halo de misterio.

Algunos de sus estudios fueron sobre la telepatía, telequinesis y el poder de la mente, pero uno de los que más ha llamado la atención es la investigación que realizó sobre el chamanismo, lo cual desarrolló con la curandera Pachita.