Ari Telch recordó a su hermano Jacobo Grinberg, el científico que desapareció sin rastro: “Aún no hay explicación”

Ari Telch convivió con su hermano en sus ponencias universitarias (Foto: CUARTOSCURO)

Fue en 1997 cuando el estudioso científico y neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg-Zylberbaum desapareció sin dejar rastro a los 47 años y en extrañas circunstancias que a la fecha no han sido aclaradas por las autoridades.

Jacobo Grinberg destacó con sus postulados de la Teoría Sintérgica que entre otras cuestiones, abordaba un poder humano extrasensorial que supuestamente permite percibir vibraciones e imágenes a través de las manos.

El investigador egresado de la UNAM, quien se enfocó en estudiar el chamanismo mexicano y los alcances de la mente humana simplemente ya no volvió a contactar a su familia y amigos, dejando un halo de misterio en su desaparición que ha dado pie a múltiples teorías.

El doctor Jacobo Grinberg desapareeció sin dejar rastro en diciembre de 1997 (Foto: Twitter@E_O_C_)

Algunos afirman que el profesor fue objeto de una supuesta abducción extraterrestre, hay quienes teorizan que Jacobo fue víctima de un crimen pasional, mientras otros argumentan que sufrió un secuestro de la CIA, ya que se dice que Grinberg estaba a punto de concluir una investigación trascendental sobre la mente humana, la telequinesis y la comunicación telepática.

Lo cierto es que concretamente no se llegó a una conclusión fehaciente, por lo que la policía mexicana decidió cerrar la investigación hace ya varios años. Ante ello, sus familiares y amigos han tenido que resignarse a vivir del recuerdo del científico y dejar el tema atrás.

Pocos saben que el desaparecido chamanista fue -o es- hermano del actor Ari Telch, famoso por sus actuaciones en la telenovela Mirada de mujer y en la obra de teatro D’Mente, quien recientemente habló del tema.

Jacobo Grinberg fue un estudioso del chamanismo, la trelepatía y la meditación (Foto: Twitter@Ballenato1Orca)

“Era mi hermano, platicábamos de ciencia, de cosas personales. Yo lo acompañaba a la universidad desde que era niño, me llevaba a los laboratorios, aprendí mucho y mantuvo viva mi curiosidad. También tuve el gusto de estar en sus maestrías y pláticas, así que qué te puedo decir, era una relación muy bella porque era mi hermano”, indicó Telch en entrevista para Cultura colectiva.

El actor de cine y teatro narró que la investigación policial no llegó a ningún lado, por lo que “le dieron carpetazo”; no obstante, se mostró feliz de que las investigaciones de su hermano, quien llegó a escribir decenas de libros, sean valoradas por el público a tantos años de distancia y destacó que estaban muy adelantadas para su época.

Jacobo Grinberg escribió más de 50 libros basados en sus investigaciones (Foto: Twitter@Ballenato1Orca)

“Lo que me parece muy importante es que haya dejado un legado. Era tan avanzado que, desgraciadamente, hasta ahora se está hablando de sus libros después de casi 27 años de desaparecido, entonces que en este momento se esté hablando de un científico que propuso teorías hace 27 años quiere decir que iba por un buen camino. Y sería maravilloso que él siguiera trabajando porque tenía muchas investigaciones en mente”, señaló.

“Es maravilloso haber sido su hermano, haberlo disfrutado y haberlo gozado como lo gozamos”

Ari Telch considera que las teorías de su desaparecido hermano estaban avanzadas a su época (Foto: Instagram/@telchari)

El ex esposo de Ninel Conde, con quien procreó a la joven Sofía Telch, destacó que llegó a hablar con su hermano sobre Pachita, la curandera tradicional mexicana que presuntamente aliviaba las enfermedades y llegó a realizar intervenciones quirúrgicas de forma “mágica” con un cuchillo de cocina. La chamana operaba en la llamada “Casa de las brujas”, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México.

El doctor Grinberg publicó sus investigaciones derivadas de su contacto con la chamana (Foto: Archivo)

“Sí me habló de Pachita muchas veces. ¿Yo le preguntaba? Por supuesto que le preguntaba, porque son cuestiones que causan mucha curiosidad. Para él fue un gran impacto cuando descubrió lo que el ser humano es capaz de hacer y que no entendemos cómo. De hecho, todavía no hay una explicación científica de por qué una mujer puede operar con un cuchillo sin anestesia, suturar con energía, trasplantar un órgano, etcétera”, agregó el actor de 60 años.

