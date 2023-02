Afición de Pumas tundió a Álvaro Morales por elogiar a Rafa Puente Jr.

Álvaro Morales defendió el trabajo de Rafa Puente con los Pumas (Instagram/EFE)

El arranque de torneo que han experimentado los Pumas de la Universidad Nacional los ha ubicado como uno de los mejores equipos al momento. Con la salida de Andrés Lillini, los jugadores auriazules mejoraron su desempeño y el comentarista Álvaro Morales destacó la labor del entrenador Rafael Puente Jr. Al respecto, la afición del plantel lo tundió por cambiar su postura crítica frente a la institución.

Luego de conseguir el reparto de unidades con Atlas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la jornada número 5, Álvaro Morales dedicó unas líneas en su cuenta verificada de Twitter para dirigir un mensaje a la afición. En el mismo recordó la aversión que demostró un sector de los seguidores del equipo de la UNAM cuando se confirmó el nombre del exfutbolista para sumarse al banquillo.

“Solo le recuerdo a los aficionados auriazules que ustedes no querían a Rafael Puente. Todo se lo deben a él”, escribió en su perfil oficial identificado con el nombre de @AlvaritoMorales.

Solo le recuerdo a los aficionados auriazules que ustedes no querían a Rafael Puente.



Todo se lo deben a él. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) February 5, 2023

Al respecto, luego de leer los comentarios, los usuarios aludidos se sumaron a la interacción y cuestionaron la postura del panelista de Futbol Picante con respecto al equipo del Pedregal. Si bien nunca ha dado muestras de una relación hostil con el entrenador de los Pumas, la postura de Morales con respecto al equipo ha sido detractora y, en ocasiones, ha generado discusiones.

“Tanto miedo le tiene a Don Rafa Puente que ya ni los critica”, “Ay, no digas pendej*das”, “Ahora solo te la pasas haciendo esto a cierto compañero saladito, Álvaro Morales, ya sabemos que él si te aplaca”, “Solo te recuerdo que le tienes terror a Rafael Puente”, “Le tiene miedo este payaso a Rafa Puente” y “Como no es Lillini no lo criticarás por el mal manejo de partido”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que, al ser compañeros en la cadena televisiva ESPN, Morales y el padre del director técnico de los Pumas, Rafael Puente, han compartido diversas mesas de análisis. No obstante, a diferencia de la interacción entre la polémica personalidad de Álvaro con personajes como Jorge Pietrasanta, el exarquero del Atlante ha respondido con fiereza a los particulares comentarios de su compañero.

Rafa Puente Jr. fue anunciado como nuevo técnico de los Pumas de la UNAM (Foto: Twitter/@PumasMX)

En ese sentido, los aficionados de los Pumas recordaron las discusiones que Álvaro Morales ha tenido con Rafael Puente Suárez. De igual forma, aseguraron que la poca crítica en contra del nuevo entrenador universitario podría tener su justificación en la evasión de un posible conflicto con su padre al interior de la televisora.

¿Cómo ha sido el torneo de Rafa Puente Jr. al frente de los Pumas?

A diferencia del certamen de Apertura 2022, cuando no fueron capaces de clasificar a la zona de repechaje, en los primeros cinco partidos los Pumas han logrado quedar dentro del top 5 del Clausura 2023. Con ocho unidades, producto de dos victorias y empates, así como una derrota, han superado la estadística obtenida por Lillini en el mismo periodo del torneo pasado.

Los Pumas de Rafa Puente son el quinto mejor equipo del Clausura 2023 con cinco jornadas disputadas (REUTERS/Henry Romero)

La obtención de triunfos determinantes ha sido motivo suficiente para que Álvaro Morales defienda la estancia de su excompañero al frente de la institución, pero un sector de la afición ha preferido desconfiar y esperar que los resultados se prolonguen a lo largo de la etapa regular para poder trascender y luchar por el título en la liguilla del balompié mexicano.

Y es que cuando el equipo directivo confirmó al entrenador que pasó sin pena ni gloria por el banquillo de equipos como Lobos BUAP, Atlas y Gallos Blancos de Querétaro, seguidores universitarios encantados por las finales disputadas por Andrés Lillini desaprobaron la decisión.