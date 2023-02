Así es la casa que renta la senadora morenista Claudia Balderas, de la que señalan que adeuda mensualidades

Claudia Balderas, senadora de Morena, es acusada de deber varios meses de renta de una casa que habita en la colonia Del Valle. (Jovanni Pérez/Infobae)

Nora Ochoa, la arrendadora de la casa que ocupa Claudia Balderas, senadora perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y de la cual, según Ochoa, no ha pagado varios meses de renta, compartió, por medio de su cuenta de Twitter, fotografías del inmueble que Balderas se niega a dejar, pese a una demanda por la deuda.

Esto, luego de que la senadora compartiera un comunicado, en el que acusó que la casa estaría hecha de materiales inseguros y tablaroca. “Aquí algunas fotos de la casa de cartón que no le gusta a Claudia Balderas, pero que no entrega y no paga la renta. Yo creo que no se siente cómoda”, dijo Ochoa en la publicación en la que compartió las fotografías.

En las fotografías, que se tomaron antes de que el inmueble se habitara, se observa una amplia estancia con ventanales y un pequeño jardín, además de un pasillo con al menos tres puertas de madera.

También se muestra una habitación con persianas y un baño con tina, así como una cocina equipada. En general, en las fotografías se observa que el inmueble tiene azulejo, puertas y ventanas con acabados de madera.

Nora Ochoa, dueña del inmueble, compartió fotografías del interior de la casa en su cuenta de Twitter. (Twitter Nora Ochoa)

Balderas niega deber dinero de renta

El pasado 31 de enero, la senadora de Morena negó deber dinero, además de asegurar tener la forma de demostrar que ha realizado todos los pagos a Ochoa. Dijo que durante el tiempo en el que ha arrendado el inmueble, ha llegado gente armada a cobrar dinero, y es porque se puede identificar como senadora, que dichas personas se retiraban.

Acusó que el enojo de la arrendadora es debido a que quiere vender el inmueble, pese a que ella descubrió que está hipotecada y hecha con materiales inseguros, “o de la denominada tablaroca”.

También señaló que presentaría una denuncia contra quienes la han difamado.

En otro mensaje, en su cuenta de Twitter, posteado el pasado 1 de febrero, mostró una captura de una transferencia realizada el 25 de enero, que supuestamente correspondería al pago de la renta del inmueble. En el mensaje, señala que es la prueba del último pago que realizó, con clave de rastreo para verificar su autenticidad.

En las fotografías se ven materiales como madera y azulejo. (Twitter Nora Ochoa)

Señaló que ha recibido amenazas de muerte, diciendo que ya saben donde encontrarla, por lo que se pone en riesgo a su hijo de un año, a su mamá y su sobrino, quienes habitarían el inmueble, que se encuentra ubicado en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.

“Por esta grave situación, responsabilizo a la señora Nora Luz Ochoa Chávez, a los periodistas que difundieron mi dirección y a todo aquel que la difunda, por lo que pueda sucedernos a mi familia o bienes”, se lee, y reitera que tomará acciones legales.

¿Se puede vender una casa hipotecada?

La senadora Claudia Balderas dijo que el enojo de Nora Ochoa se debía a que descubrió que quería vender la casa, pero ésta se encontraba hipotecada. Sin embargo, este no es un impedimento para vender un inmueble en México.

Y es que, por lo general, las personas suelen adquirir una casa a través de un préstamo. Al préstamo que las instituciones financieras brindan para poder adquirir, remodelar, o construir una casa se le conoce como crédito hipotecario.

Una casa hipotecada sí puede ser vendida. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Y contrario a lo que muchos pensarían, una casa hipotecada en México sí puede ser vendida. Sin embargo, para que sea posible, hay que realizar una serie de trámites.

Lo primero que se debe hacer, es solicitar a la institución que les brindó el crédito hipotecario, una carta de saldo. En ella, la institución bancaria explicará a detalle cuánto se ha pagado del crédito hipotecario, y cuánto resta hasta determinada fecha.

Una vez que se conozca el monto de la deuda, hay dos posibles escenarios: que se le solicite a la persona a la que se le quiere vender la propiedad un pago correspondiente al total de la cantidad que aún se le debe al banco, para, de esa forma, liquidar el adeudo; o traspasar la deuda que se tiene con el banco a otra persona. A este proceso se le conoce como subrogación hipotecaria o traspaso hipotecario.