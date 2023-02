Morena pidió investigación contra Sandra Cuevas por “condicionar” programas sociales

La alcaldesa advirtió que si otro político entraba a la unidad habitacional, retiraría su apoyo (Twitter/ @SandraCuevas_)

El partido Morena presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por presuntamente condicionar apoyos sociales en la unidad habitacional La Fortaleza, en Tepito.

De acuerdo con el representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el IECM, Eduardo Santillán, la edil pudo haber incurrido en diversas faltas político-electorales cuando —en un evento el pasado 10 de enero— aseveró que retiraría a su equipo si otra fuerza política entraba en la unidad habitacional.

“En la presentación de un programa de atención a unidades habitacionales, estableció que el condicionamiento para que entrara a trabajar la alcaldía en esa unidad era que no entrara ningún otro político u otro partido”, acusó el diputado local.

Dichas acciones, de acuerdo con la denuncia de Morena, pueden tratarse de la probable comisión de diversos delitos electorales, administrativas y penales, pues implica “el condicionamiento político para el otorgamiento de servicios públicos”; incurre en un uso político-electoral de programas de carácter social y, por ende, el uso indebido del ejercicio público.

Hoy presente una queja en el @iecm en contra de @SandraCuevas_, titular de la @AlcCuauhtemocMx por el condicionamiento político de servicios públicos y el uso político de programas sociales. Estaremos pendientes de su substanciación. pic.twitter.com/kEKzDDGaay — Eduardo Santillán (@santillanpe1) February 1, 2023

Frente al caso, el partido pidió que se lleven a cabo las indagatorias pertinentes en contra de la responsable de la alcandía. “Por eso estamos pidiendo a las autoridades —en este caso electorales— que lleven a cabo la investigación correspondiente a fin de deslindar las responsabilidad de la alcaldesa Sandra Cuevas”, señaló el legislador local.

“Estaremos muy atentos para que se aplique el derecho y se haga justicia en este y en todos los casos, porque no es posible que se haga un uso clientelar de las políticas y de los programas sociales en la alcaldía de Cuauhtémoc”

Y es que, fue a finales de enero que el diario La Jornada dio a conocer un video en el que se observa a la alcaldesa posiblemente estableciendo términos para que la alcaldía realice trabajos de mejoramiento en la unidad.

Sandra Cuevas también fue denunciada por presunto desvío de recursos a una "campaña negra" contra Claudia Sheinbaum (Especial)

“Yo me voy a encargar de que quede muy bien su unidad habitacional, pero si yo sé que entra otro político, que entra otro partido y empiezan a grillar, yo me retiro con mi equipo. Luego, lo que pasa es que vienen a hacer grilla, quitan el tiempo y a mí no me gusta perder el tiempo porque tengo que atender ahorita 250 unidades habitacionales”, se escucha decir a Sandra Cuevas.

“Esta misma semana yo empiezo a trabajar. Si en un mes, y mes con mes que ustedes vayan evaluando, no les gusta y quieren dejar entrar a alguien más, es su problema”, continuó la alcaldesa.

Por su parte, la bancada de Morena en el Congreso capitalino también promovió otra denuncia en contra de Sandra Cuevas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), así como ante el IECM por el supuesto desvío de recursos con el fin de promover “propaganda negra” en contra de Claudia Sheinbaum Pardo.

🚨 Veamos como la Panista @SandraCuevas_ CONDICIONA el mejoramiento en unidades habitacionales... pic.twitter.com/dbemUNDEfK — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) January 31, 2023

La acusación tuvo lugar luego de que la Contraloría General de la CDMX encontraron —a través de un cateo a la oficinas de Desarrollo Social y Bienestar de la alcaldía Cuauhtémoc— decenas de cajas con volantes en los que se criticaba a la administración de la jefa de Gobierno.

En respuesta, Cuevas presentó una denuncia en contra del secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX por uso ilegal de la fuerza pública y privación ilegal de la libertad, entre otras cosas.

Asimismo, la alcaldesa dio a conocer que iniciará ante el Congreso capitalino, así como ante el Congreso de la Unión, un juicio político en contra de Sheinbaum Pardo tras la intervención de su gobierno en la demarcación que gobierna.