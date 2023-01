Sandra Cuevas pedirá juicio político contra Sheinbaum

Sandra Cuevas buscará que el Congreso de la Ciudad de México inicie un procedimiento en contra de la jefa de Gobierno de la CDMX (Cuartoscuro/Twitter/@Claudiashein)

Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, dio a conocer que buscará que el Congreso de la Ciudad de México realice un juicio político contra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, esto como respuesta a las autoridades que ingresaron, como parte de un operativo, a las instalaciones de Desarrollo Social y Bienestar de la demarcación y en donde se encontró propaganda contra la morenista.

Durante una entrevista, la abanderada de la coalición Va por México indicó que iniciará dos procesos legislativos para lograr que la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) enfrente a la justicia: el primero será ante el Congreso de la Unión; el segundo, ante el Congreso de la capital del país.

Sin embargo, ahí no frenó sus intenciones de no permitir impunidad frente al operativo que se llevó a cabo el viernes 27 de enero, pues indicó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la administración capitalina por su supuesta participación en cuatro delitos: privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal del servicio público, uso ilegal de la fuerza pública y coalición de servidores públicos.

Hoy @Claudiashein acabó con la democracia en la #CDMX, emprende el tercer ataque contra una alcaldesa electa democráticamente; más de 300 granaderos tienen tomada la alcaldía de manera ilegal. ¡Estoy lista para enfrentar esta nueva embestida y ganarle como siempre a Claudia! pic.twitter.com/PZ73aI1a9m — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 27, 2023

Fue en entrevista para Radio Fórmula que Cuevas Nieves que la denuncia no será solo para Claudia Sheinbaum, sino en contra de Juan José Serrano, titular de la Secretaría de la Contraloría General, —persona señala de encabezar el operativo— y los que resulten responsables de la acción que, desde su perspectiva, fue ilícita, pese a que provino de órganos del Estado.

“Hoy se van a presentar dos denuncias más en la FGR en contra del actuar de los servidores públicos involucrados. No me gustaría que en el futuro puedan llegar con ese mismo proceder y sembrar otro tipo de situaciones donde no tengamos rescate alguno”, expresó este lunes 30 de enero.

Sin embargo, apuntó que es consciente de que, quizá, todo el movimiento que ha encabezado en materia judicial no tenga respuesta, pues acusó a la administración capitalina de “controlar” a todas las instituciones de procuración de justicia.

“Yo estoy segura de que las denuncias tampoco van a proceder porque ellos controlan las instituciones; sin embargo, es importante dejarlas porque soy paciente, tolerante y vamos a dejar que esas denuncias se puedan hacer valer”

Durante el operativo en la alcaldía Cuauhtémoc se encontraron folletos en contra de Sheinbaum (Especial)

Asimismo, sobre sus impresiones por lo que se vivió en su alcaldía el pasado viernes, Sandra Cuevas sentenció que el operativo se presentó de forma “sorpresiva”, además de que no se realizó en un horario de labores, por lo que rechazó que en un posible futuro se repitan acciones similares.

No obstante, agradeció el apoyo que recibió de algunos sectores de la población, pues indicó que son una muestra de que tiene razón en indignarse por el actuar de las autoridades, a las cuales volvió a acusar de haber retenido a servidores públicos en contra de su voluntad.

“Fue una sorpresa, por eso, tal vez, mi forma de actuar, mi molestia es porque no pueden llegar a las autoridades a privar de la libertad a servidores públicos (...) ellos actuaron ilegalmente porque cuando actúa la Contraloría tiene que ser en horario laboral”, expresó.

Propaganda en contra de Sheinbaum fue ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc (especial)

Toda la polémica inició el pasado 25 de enero cuando Cuevas Nieves enfrentó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, quienes realizaron diligencias en las oficinas de Desarrollo Social y Bienestar de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que desplegaron un dispositivo de seguridad alrededor del inmueble.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los que no permitieron que la funcionaria ingresara al edificio, pese a que ésta y su equipo intentaron en diferentes ocasiones encarar al titular de la Contraloría, así como a los elementos de seguridad.

Durante el operativo se encontraron folletos y propaganda en contra de la jefa de Gobierno, en la cual se relataba algunos de los accidentes e incidentes que se han presentado en la capital del país desde que ella asumió su cargo en 2018.