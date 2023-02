Joven inventó la quesadilla de Danonino y causó debate en redes sociales: “Hoy ganó la gastromía”

(Captura de pantalla/TikTok)

La gastronomía mexicana es ampliamente reconocida a nivel mundial debido a grandes platillos como el pozole, mole, tamales, tacos, chiles en nogada o las garnachas, que incluyen desde tacos, gorditas, tlacoyos, pambazos o quesadillas.

Pero una joven fue más allá y se viralizó en redes sociales después de inventar una quesadilla de Danonino, el cual es un alimento parecido al yogurt que los niños consumen en México.

Fue a través de TikTok donde la usuaria identificada como Que Flan (@queflanhillman) comentó las razones por las cuales creía que era posible su idea.

“¿Sabías que el Danonino es queso? ve, queso petit-suisse con fresa. Ya solo me queda una pregunta, ¿se puedo hacer quesadillas de Danonino?”, se le escucha decir en el clip que rápidamente alcanzó los 4.6 millones de vistas en la plataforma.

(Danonino)

En el video se observa a la joven abrir uno de los yogurts y posteriormente untárselo a una tortilla de maíz. Posteriormente, la influencer colocó la preparación en un sartén para que comenzara a dorarse un poco.

“Se le está haciendo costra de queso, ya se armó. No puedo creer que acabo de inventar la quesadilla de Danonino, o sea, sí se hizo queso, aparte se le hizo costra”, mencionó antes de probar.

Sin embargo, ahí no terminó todo, pues para añadirle más sabor, la tiktoker le agregó salsa Valentina y Maggie a su platillo.

“Ahora sí, lo bueno, lo rico y lo sabroso”, aseguró mientras terminó de comerse la quesadilla.

Los internautas no tardaron en reaccionar al respecto y varios de ellos se mostraron consternados con el invento, mientras que otros no dudaron en hacer uso del humor ante la situación.

“Hoy definitivamente ganó la gastronomía”. “Mis antojos antes de que me baje”. “Yo bien grifote en la cocina a las cuatro de la mañana”. “Su cara fingiendo que le gustó”. “Con hambre entra todo”, son algunas de las menciones que aparecen.

Además, otros usuarios de TikTok le recomendaron a la joven que, en vez de utilizar tortillas de maíz, podría hacer su quesadilla con tortilla de harina.

Por lo que en otro video, la creadora de contenido se dispuso a hacer un nuevo intento para ver si la idea de sus seguidores era adecuada.

“Hagámoslo de nuevo, esparcimos.... momento de la verdad. Sí sabe mejor con esta tortilla, pero no sabe mal con la otra”, comenzó a decir.

Respecto a las críticas que recibió en su video anterior, la influencer por fin dio a conocer sus impresiones sobre la quesadilla de Danonino.

“Me estaban roosteando (quemando) porque mis tortillas estaban horribles y sí, con esto estoy trabajando, una hace lo que puede con lo que tiene. Está muy bueno, el queso, el Danonino sabe como a queso ricotta con fresa”, apuntó.

Una vez más los internautas comentaron el clip y varios se mostraron interesados en probar la peculiar creación.

“Da cosa y es un poco cuestionable, pero me dan ganas de intentar”. “Ay, deli, se me antojó desayunar eso mañana”. “Avísanos si te cayó de peso”. “Inténtalo con una tortilla de harina que no esté quemada”.

¿El Danonino es queso?

Aunque a lo largo de los años el Danonino se ha popularizado como un tipo de yogurt, la realidad es que la idea de la influencer no está tan alejada de la realidad. Pues, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el petit-suisse -del cual está hecho ese producto- efectivamente sí es queso.

(Danonino)

Así que, el Danonino técnicamente sería un queso fresco que se elabora a partir de la cuajada de la leche de vaca, se le puede añadir o no crema y se caracteriza por no tener corteza y ser muy húmedo.

De igual manera, la Profeco apuntó que el origen de este queso es francés, ya que un quesero suizo lo habría inventado en Normandía a mediados del siglo XIX.

“A pesar de ser un producto procesado y con azúcar añadida, en general es nutritivo, ya que aporta hidratos de carbono, proteínas, grasa, calcio y, dependiendo de la marca, otros minerales y/o vitaminas”, explicó la institución mexicana.