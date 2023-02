Jaime Azcárraga, directivo de Radio Fórmula, rompió el silencio sobre pleito de Maxine Woodside y Ana María Alvarado

Ana María Alvarado trabajó 32 años en "Todo para la mujer" y 34 en Grupo Fórmula. (Foto Instagram: @maxwoodside // @anamariaalvarado)

Maxine Woodside y Ana María Alvarado continúan dando de qué hablar por supuestas diferencias al interior de Todo para la mujer, un programa radiofónico Grupo Fórmula. Y es que la también colaboradora de Imagen Televisión acusó públicamente a la Reina de la radio de haberla despedido tras confrontarla por supuestos malos tratos ocurridos desde diciembre de 2022 hasta hace el último día de enero de 2023.

En medio de todo el escándalo, Gustavo Adolfo Infante contactó al presidente de Grupo Fórmula para cuestionarlo al respecto. Sin profundizar en detalles, Jaime Azcárraga se deslindó del conflicto asegurando que Ana María Alvarado todavía mantiene su plaza como reportera y descartó que exista un proceso de despedido en su empresa.

“Me mandó un mensaje Jaime Azcárraga, presidente de Grupo Fórmula. Me mandó una copia de una entrevista con Anita Alvarado de hoy en la mañana [01 de febrero] en el programa de YouTube y me dice: “Yo no tengo nada que ver. Su plaza como reportera de Radio Fórmula ahí sigue; Radio Fórmula no tiene nada que ver’”, dijo en Gustavo Adolfo Infante en una emisión de DPM.

De esta manera, el empresario dejó entrever que el conflicto que existe entre las conductoras ocurrió al interior de Todo para la mujer y no tiene ninguna relación con los altos mandos la radiodifusora.

Ana María Alvarado vs Maxine Woodside: una amistad que terminó con un escándalo laboral

Todo comenzó el pasado martes 31 de enero, cuando Ana María Alvarado recurrió a su canal de YouTube para informarle a su audiencia que ya no trabajaría en Todo para la mujer porque Maxine Woodside la había corrido. Entre lágrimas contó que cuando terminó el programa radiofónico de ese mismo día se acercó a su compañera para hablar sobre el ambiente sombrío que percibía cada ves que se presentaba a trabajar.

“Yo le hablaba y ella se volteaba. En los cortes comerciales solamente platicaba con Shanik; cuando me voleaba a ver lo hacía con mucho trabajo, entonces te das cuenta que las cosas no están bien [...]

Toda esta situación que se ha dado viene desde el día en que ellos me indicaron, por órdenes del hijo de Maxine [Fernando Iriarte], que ya no iría diariamente al programa”, dijo frente a las cámaras de Sale el Sol.

Ahí viene como una fractura porque ellos insisten que yo lo decidí [...] En su sano juicio, siendo honestos, quién decidiría que te bajen el sueldo y quién decidiría que un programa al que le has entregado tu vida quieres ir menos días, simplemente no es lógico

Ana María mencionó que aceptó presentarse una vez por semana al espacio radiofónico y seguir trabajando los demás días vía remota. Sin embargo, su ausencia provocó incertidumbre entre los radioescuchas, quienes la cuestionaron al respecto en redes sociales. Fue por esa razón que decidió grabar un video explicando todo. Esto habría provocado enfado en su compañera provocando supuestos acciones de indiferencia en su contra.

Así pasaron varias semanas hasta que Ana María Alvarado decidió enfrentar la situación el último día de enero 2023: “Mi idea era conciliar y que ya fuera como más terso el asunto, a qué acuerdo podíamos llegar, pero ella se empezó a molestar y a decir que yo hice ese anunció y que gracias a ese anuncio la han atacado en redes”.

“Empezó a subir de tono la conversación porque ella evidentemente está muy molesta. La conversación terminó con la frase: ‘Que triste que este sea el final, esto terminó aquí’”.

Desde ese momento, Ana María Alvarado mantiene firme su postura de haber sido despedida de Todo para la mujer. No obstante, Maxine Woodside considera que todo es resultado de un malentendido en la charla que tuvieron cuando acabó la emisión de su último programa juntas, pues según contó en un día después en el mismo espacio informativo, nunca corrió a su compañera.

“No le gustó ese cambio [asistir un solo día a la cabina], pero yo no la corrí, es más, ahí está su silla [...] Yo no tengo la facultad para correr a Anita porque no trabaja para mí, trabaja para Radio Fórmula [...] Ella vio que el pleito con Gustavo Adolfo Infante le funcionó en sus redes para monetizar”, señaló la Reina de la radio.