Gustavo Adolfo Infante apoyó a Ana María Alvarado tras conflicto con Maxine Woodside

Gustavo Adolfo Infante se mostró a favor de Ana María Alvarado, recordando que tuvieron una pelea en vivo que no llegó a quebrantar su amistad (Captura de pantalla YouTube/Getty Images/Instagram @maxwoodside)

Luego de que Ana María Alvarado dio a conocer que Maxine Woodside la corrió de su programa Todo para la mujer, Gustavo Adolfo Infante reaccionó, asegurando que los roces que tuvo con su compañera nunca habrían llegado a los problemas que hoy tienen las presentadoras.

Este martes Ana María compartió un video en el que anunció que Woodside, con quien había trabajo por 32 años, la despidió del programa en el que colaboraba a pesar de que en todo momento fue una conductora que cumplió con sus tareas.

La presentadora de Sale el Sol reveló que la actitud de Maxine cambió desde el pasado diciembre ya que dejó de hablarle y fue obvio para ella que ya no debía estar en Todo para la mujer, se reunieron y la despidió. Woodside desmintió esto, pero Ana aseguró que su exjefa está mintiendo.

Las conductoras tenían una relación muy cercana, de amigas, pero se fue terminando a partir de la muerte de uno de los hijos de Maxine (Instagram/@anamaalvarado)

En este contexto, Gustavo Adolfo hizo una transmisión en vivo en su canal de YouTube para compartir que lamentaba esta situación ya que las dos son sus amigas, pero mostró su apoyo a Ana María, recordando la ocasión en que se peleó en vivo con ella y Joanna Vega-Biestro en Sale el Sol.

El titular de De Primera Mano reconoció que en su momento se molestó con su compañera en Pájaros al Aire, levantó la voz e hizo declaraciones que pudieron afectar la imagen de Ana, pero que su relación no se llegó a romper por eso, por lo que le llama la atención que con Woodside sí haya sucedido a pesar de que trabajaron juntas por más de 30 años.

“Se me hace extraño, se me hace fuerte porque han trabajado muchos años juntas (...) ya les he comentado que el tema es complicado porque Maxine es mi amiga y Ana María también, con Ana María tuve una dificultad, un pleito al aire, se magnificó porque pasó y dije lo que tenía que decir, me enojé, levanté la voz y demás, no maté a nadie”

“Finalmente, hay problemas en la vida, en los trabajos, en todos lados, pero que se haya quebrantado la relación laboral y amistosa entre Maxine y Ana María, sí es de llamar mucho la atención”, reconoció.

Infante reveló que en los días anteriores Alvarado se encontraba mal de salud por vértigo y justamente hoy que regresó a trabajar a Todo para la mujer porque ya se sentía mejor, la despidieron.

El conductor inclusive comentó que en una ocasión tuvieron que agarrar a Ana María porque sus mareos eran muy fuertes.

“Ana María ha estado enferma de vértigo, jueves y viernes no fue por el vértigo. Ayer le pregunté: ‘Oye, ¿cómo te sientes, Anita?’, y ella me dijo: ‘Ya un poco mejor’. ¿Un poco mejor?, ¿pues qué te pasó?, (me dijo) ‘no pues que tengo vértigo’. Que le puede durar hasta tres o cuatro horas”, dijo el presentador.

Entre los detalles que dio Gustavo Adolfo sobre la despedida de Ana María, dijo que las presentadoras discutieron “fuerte” cuando Alvarado le pidió hablar para aclarar todo, pero todo terminó en la salida de Ana.

El conductor enfatizó que él apoya a ambas, pero ha tenido mayor contacto con Alvarado ya que trabajan juntos desde hace seis años y aprecia la buena relación que actualmente mantienen.

Según dio a conocer en su momento Ana María, su relación empeoró con la muerte de Alejandro Iriarte, cuando ella dio a conocer que él supuestamente murió de un infarto (Instagram/@maxwoodside)

Aprovechó para negar que en algún momento la maltrató a pesar de que cuando pelearon se dijo que presuntamente había ejercido violencia de género en contra de ella.

“Repito, tuvimos una vez un problema, un inconveniente, pero finalmente la gente ha agarrado para decir: ‘Gustavo que maltrata a las mujeres’, yo no maltrato a nadie y mucho menos maltrato a las mujeres”, finalizó Gustavo Adolfo.