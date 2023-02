Jorge Salinas aún siente “mariposas en el estómago” cuando ve a Elizabeth Álvarez

Jorge Salinas confesó que sigue enamorado de Elizabeth Álvarez y cuando la ve siente la misma emoción que años atrás (Instagram/@cuquitaoficial_)

Pese al escándalo que surgió entorno a Jorge Salinas por fotografías en las que supuestamente está besando a su nutrióloga, el actor se dijo más enamorado que nunca de su esposa, Elizabeth Álvarez, inclusive aseguró que aún siente “mariposas en el estómago” cuando la ve.

“Elizabeth sabe lo que tiene en casa”: nutrióloga de Jorge Salinas se negó a ofrecer disculpas por el beso La doctora Anna Paula Castillo confesó cómo fueron los aparentes primeros intentos de coqueteo que el intérprete le hacía, aún cuando ella le recordaba que tenía esposa VER NOTA

Aunque hace unas días Salinas dijo que no volvería a hablar de su supuesto amorío con Anna Paula Guerrero, su nutrióloga, concedió una entrevista para Univision por la telenovela Perdona nuestros pecados y aprovechó para negar que este escándalo haya arruinado su matrimonio.

El actor recordó que tanto él como su esposa han atravesado varios momentos difíciles como este, por eso es que saben cómo afrontarlo y ahora solamente le preocupa que su familia no resulte afectada.

Jorge Salinas y Elizabeth tienen 11 años de matrimonio y dos de noviazgo (Instagram/@cuquitaoficial_)

“En mi caso, no me importa qué me dirán, sí me importa el daño que se le pueda provocar a mi familia, en función de lo que tú dices, eso sí me preocupa y eso no está bien”, mencionó.

Nutrióloga de Jorge Salinas confesó que no se considera fan del actor: “Es una persona que no es fea” La doctora contó cómo conoció al protagonista de telenovelas VER NOTA

Asimismo, al hablar acerca de la protagonista de Fuego en la sangre, aseguró que su matrimonio sigue intacto y que ambos están enamorados. Por su parte, aún siente la misma emoción que cuando la conoció.

“Esa emoción de las mariposas en el estómago, porque sí pasa, las veces que lo siento cuando veo a mi esposa”

Entre los detalles que dio Jorge acerca de su relación, reveló que antes cometió “errores”, hablando acerca de sus romances pasados, pues le faltó inteligencia emocional para darse cuenta de lo que estaba haciendo.

Nutrióloga reaccionó a negativa de Jorge Salinas y mandó un contundente mensaje a Elizabeth Álvarez El galán de telenovelas reapareció tras semanas envuelto en controversia por una supuesta relación extramatrimonial con su asesora en nutrición VER NOTA

“Dices: ‘¡Wow! Cuántos errores he cometido creyendo que estaba en el lugar correcto’ y eso es por falta de inteligencia emocional”, agregó el protagonista de Mi corazón es tuyo.

El 25 de enero, después de la conferencia de prensa por la presentación de Perdona nuestros pecados, el actor aclaró que él nunca ha estado en una relación extramarital y que ama y respeta a su esposa.

La nutrióloga ha dicho que no entiende por qué Salinas la besó, pues no tenían una relación cercana (TV Notas)

También aseguró que su relación con la nutrióloga es meramente de paciente-médico, por lo que no tenía más explicaciones que dar a la prensa.

Por su parte, la nutrióloga Anna Paula Guerrero ha señalado que Jorge Salinas no ha negado que le haya dado un beso, pero a ella es a quien le ha afectado más, pues hay quien la acusan de ser la causante de esta polémica, pues en las fotografías parecería que es ella quien se acerca a darle el beso al histrión.

La nutrióloga también ha acusado a Salinas de haber abusado de su confianza al darle el beso, pues apenas se conocían y aprovechó un momento en el que estaban cerca para besarla.

“No fue algo que yo busqué, ninguna estrategia ni nada de marketing ni nada que yo haya arreglado con ningún paparazzi, yo no conozco a ningún paparazzi. De hecho, eso que hizo el señor, fue abuso de confianza”, dijo en entrevista con TV Notas.

Anna Paula también se mostrado firme en su postura de no ofrecer disculpa alguna a Jorge Salinas por las acusaciones de supuesta infidelidad a Elizabeth, por el contrario, ella espera que sea él quien le pida perdón por el acoso que está recibiendo a partir de que las fotografías fueron publicadas.

“Creo que cada quien sabe lo que tiene en casa. No, yo no tengo por qué disculparme con ella ni con el señor Jorge, al contrario, yo espero una disculpa de su parte por el ataque mediático”, puntualizó la nutrióloga.

Hasta el momento, Elizabeth no ha dado declaraciones acerca de la polémica de su esposo (Instagram/@cuquitaoficial_)

Según su versión de lo que ocurrió cuando fueron captados besándose, el protagonista de Qué bonito amor la citó en la puerta 2 de Televisa para que le entregara un medicamento. Estando ahí, él le advirtió que era el lugar donde los paparazzi esperaban para fotografiar a las estrellas. Después, la besó sin motivo alguno cuando se estaban despidiendo.