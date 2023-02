El momento en que Gabriel de Anda puso en jaque a Yon de Luisa en una transmisión en vivo

Yon de Luisa fue confrontado por Paco Gabriel de Anda (Cuartoscuro/Twitter)

Tras el fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, en conjunto con Mikel Arriola, su homólogo en la Liga MX, dieron a conocer la reestructuración del futbol mexicano. Horas después acudieron al programa de Futbol Picante, donde un inconforme Francisco Gabriel de Anda puso en jaque al titular de la FMF al cuestionarlo por el papel de Emilio Azcárraga.

Durante la emisión nocturna del espacio de la cadena ESPN el 31 de enero de 2023, Francisco Gabriel de Anda cuestionó a Yon de Luisa por los cambios implementados en la Liga MX. A diferencia de Faitelson, quien los respaldó, el exfutbolista apuntó que el panorama no cambiará en tanto las decisiones sigan siendo tomadas por una sola persona.

“Para mí esto no alcanza porque sigue sucediendo lo mismo que ha sucedido hace 50, 40 o 30 años. Una persona toma las decisiones. Ese es el tema. Tú puedes tener ideas y sueños y puedes aportar desde tu trinchera, pero al final todos terminan pasando por una sola persona que es el señor Emilio Azcárraga, para bien o para mal. Es así”, declaró de Anda.

Entre los ejemplos que citó, el panelista de Futbol Picante recordó los rumores sobre la posible llegada de Marcelo Bielsa a la selección mexicana. No obstante, declaró que no pudo materializarse debido a que el presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa no habría otorgado su visto bueno.

Yon de Luisa se dijo sorprendido por la afirmación de Gabriel de Anda al tiempo que la negó. Incluso, cuando el panelista citó los presuntos encuentros que funcionarios del futbol mexicano han tenido con Azcárraga, en contextos ajenos a los institucionales, para recibir la aprobación del empresario en la toma de decisiones del balompié nacional.

“No es así. La estrategia en este momento ha sido muy clara. Los que han entrevistado a los directores técnicos son Jaime Ordiales y Rodrigo Ares (de Parga) y de ahí pasan al comité, no pasan a ver al señor Emilio Azcárraga, pasan a un comité donde hay cinco dueños y el presidente de la Federación”, aclaró.

Emilio Azcárraga ha sido referido por periodistas por tomar las decisiones finales en la FMF (ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM)

La explicación otorgada por el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no fue convincente para Paco Gabriel de Anda. A pesar de que el comité citado por el funcionario está conformado, además de Azcárraga Jean, por Amaury Vergara, Alejandro Irarragorri, Ernesto Tinajero y Jorgealberto Hank, el panelista sostuvo que la última palabra la tiene el personaje vinculado con Televisa.

Incluso, Francisco Gabriel de Anda instó a de Luisa para “profesionalizar la parte directiva del futbol mexicano” y conformar un comité con personajes nuevos, lejos de los rostros que han estado relacionados con la toma de decisiones en los escritorios de la FMF de forma histórica.

Yon de Luisa y Mikel Arriola fueron criticados por la reestructuración anunciada para el futbol mexicano (Twitter/@CaraveoBertha)

¿Por qué de Anda afirmó la influencia de Azcárraga en la FMF?

A lo largo de los años, los propietarios del Club América han tenido un papel crucial en la profesionalización y posicionamiento del futbol mexicano en el mundo. En ese sentido, aunque no existen fuentes oficiales que den fe de las afirmaciones, algunos comentaristas y especialistas en el periodismo deportivo han afirmado que el papel de Emilio Azcárraga Milmo continúa siendo de amplia relevancia en el balompié.

En ese sentido, a pesar de las negaciones de Yon de Luisa, el periodista de ESPN Héctor Huerta dio a conocer que Marcelo Bielsa sostendrá una entrevista con Emilio Azcárraga para conocer la posibilidad de tomar las riendas de la selección mexicana. A la par del argentino, el comité habría valorado a Miguel Piojo Herrera, así como a Guillermo Almada para ocupar el puesto de entrenador, aunque no han anunciado algún nombramiento de forma oficial.