El misterioso periodista que habría asegurado la captura del “Rey” Zambada, según un operador del Cártel de Sinaloa

Reynaldo Zambada García, alias “El Rey" habría sido resultado de un operativo en el que participaron criminales vestidos como policías (Foto: Archivo)

Durante el juicio en contra de Genaro García Luna ya han declarado diversos testigos y han dado detalles sobre los presuntos trasiegos de drogas en el periodo en que el ex funcionario se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

El martes 31 de enero continuaron las declaraciones en Brooklyn, EEUU y uno de los testigos fue un hombre identificado como Israel Ávila, se trata de un individuo del cual no se conoce su rostro, pues es testigo protegido y no aparece en los dibujos a solicitud de la fiscalía.

Ávila se identificó como operador del Cártel de Sinaloa y dijo que se dedicaba a ser contador o agente de bienes raíces para el grupo criminal, también detalló que su trabajo consistía en rentar casas a narcos.

Israel Ávila es uno de los testigos en el juicio contra García Luna, no se reveló su rostro y no aparece en los dibujos del juicio (Foto: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO)

Israel Ávila también dijo que las acciones realizadas para lograr la captura del Rey Zambada fueron una operación conjunta entre policías reales y miembros de los Beltrán Leyva, los cuales estaban vestidos como policías, según lo reportó en redes sociales el periodista Arturo Ángel.

Las acciones habrían sido coordinadas por los hermanos Pineda Villa, identificados con los alias El MP y El Borrado, además junto con ellos habría estado Sergio Villarreal, alias El Grande, quien fue el primer testigo en el juicio que se desarrolla en Brooklyn, EEUU.

El misterioso periodista y su relación con la captura del “Rey” Zambada

Israel Ávila mencionó que tras la detención de El Rey Zambada los uniformados querían cambiar a la persona arrestada por otra. Cabe destacar que las palabras de Ávila compartidas el martes coinciden con las declaraciones de El Grande.

Sergio Villarreal fue el primer testigo en el juicio que se desarrolla en Brooklyn, EEUU (FOTO: SAÚL LÓPEZCUARTOSCURO.COM)

Con el objetivo de impedir el cambio los Beltrán Leyva habrían ordenado a Israel Ávila ponerse en contacto con un periodista que trabajaba con el grupo criminal para filtrar la noticia y la imagen del Rey, esto con el fin de que la información llegara a otros periodistas, según lo pudo documentar Arturo Ángel.

Por lo anterior Israel se puso en contacto con dicho periodista. Sin embargo, el fiscal no preguntó por el nombre del comunicador, por lo que no se sabe quién es. Lo que sí se conoce es que al final no se logró hacer el cambio del Rey Zambada y el operativo resultó un éxito.

Además, Ávila comentó que el encargado del “secuestro” de García Luna, que ocurrió en Morelos, sería un hombre identificado como Francisco Camacho. Cabe destacar que dichas acciones también fueron declaradas en sus momento por El Grande. Las acciones habrían ocurrido porque los Beltrán Leyva habrían sentido que García Luna estaba perdiendo comunicación con ellos.

El "secuestro" de García Luna habría sucedido porque el ex secretario de Seguridad dejó de tener contacto con los Beltrán Leyva (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

El papel de “El Rey” Zambada en el juico contra García Luna

Cabe recordar que Jesús Reynaldo Zambada García fue testigo en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, quien actualmente se encuentra enfrentado cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Se espera que también acuda a testificar en el juicio de García Luna.

Durante el juicio del Chapo, El Rey Zambada señaló directamente a Genaro García Luna de recibir al menos dos millonarios sobornos, el primero de ellos por USD 3 millones y otro de USD 5 millones, esto como parte de un acuerdo para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael El Mayo Zambada.

Otro de los hombres que podría ser testigo en el juicio contra García Luna es Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, quien no aparece en los registros carcelarios de Estados Unidos al menos desde finales de noviembre de 2022.

“No está en custodia BOP”, se puede leer en los registros oficiales. Como no se ha informado de su liberación algunas versiones apuntan a que podría aparecer en el juicio que se desarrolla en Brooklyn, EEUU.