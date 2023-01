Silvia Urquidi vs Iván Aguilera: quién sería el legítimo heredero de Juan Gabriel

(Archivo)

Aunque Juan Gabriel falleció en 2016, la polémica alrededor de las personas cercanas al Divo de Juárez no han parado, pues aunque en un inicio se dio a conocer que el heredero universal del cantante es su hijo Iván, años después Silvia Urquidi -quien fue manager de la leyenda musical- aseguró que en 2019 el ícono mexicano también le habría dejado al menos 11 propiedades.

Murió Pablo Aguilera, el último hermano de Juan Gabriel El cantante de Querida falleció en 2016, en su momento, el familiar perdió una batalla legal contra Iván Aguilera VER NOTA

Sin embargo, algo que se ha especulado es que estas las habría adquirido de una extraña forma ya que, según TVyNovelas, en el 2000 Juan Gabriel fue acusado de presunto fraude fiscal debido a que su equipo no pagó los impuestos correspondientes.

Para saldar dicha deuda, El Divo habría otorgado a cuenta algunas de sus propiedades, las cuales fueron subastadas.

Murió Alex Peimbert, diseñador de Juan Gabriel, Danna Paola, Gloria Trevi y otros famosos El diseñador trabajó con otros grandes artistas como Anahí, Lupita D’Alessio, Thalía, Yuri, Marco Antonio Solís, entre otros VER NOTA

Fue en ese momento donde Urquidi habría tomado protagonismo, pues aparentemente Juan Gabriel le habría dado dinero para que comprara de nuevos las casas, pero las escrituras nunca fueron modificadas, por lo que quedaron a nombre de la exmánager.

Juan Gabriel dejó a nombre de su amiga Silvia Urquidi algunas propiedades que ahora reclama su familia (Foto: Captura de pantalla)

Por tanto, cuando murió el cantante, Silvia se negó a devolverle estas propiedades a la familia de Juan Gabriel, lo cual desembocó en la fuerte pelea legal entre ambas partes.

Polémico billete de 50 pesos saldrá de circulación este 2023 Se trata de un ejemplar que se comercializa en más de 9 mil pesos por una plataforma comercial de internet VER NOTA

En este sentido, 2023 no parece el año para que la disputa termine ya que, este 31 de enero, durante una entrevista con Venga la Alegría, Urquidi aseguró que aparentemente el hijo del cantante de éxitos como Hasta que te conocí o Abrazame muy fuerte contaría con papeles ilegítimos la herencia de su padre.

“Ese testamento es falso, nada más que hay que demostrarlo en un juicio, pero esto continúa. Tendrán que enfrentar las consecuencias cada quien, acuérdate que tarde que temprano todo cae.”, dijo la exrepresentante de Juanga.

Asimismo, Silvia Urquidi arremetió contra el abogado Guillermo Pous y remarcó que presuntamente el litigante también le jugó chueco a la familia.

Guillermo Pous fue contundente al esclarecer que la única empresa que tiene facultades para representar la vida de María es Pink Tiger Group, que él representa (Foto: Archivo)

“Ellos saben la complicidad que tienen con ese testamento, el señor (Guillermo Pous) hizo mucho daño , pero a Iván también, porque quien paró la música de Alberto Aguilera Valadez fue el licenciado Pous, Iván no tiene esos alcances” y agregó:

“No estoy disculpando a Iván, pero yo conozco a esos cuatro muchachos y sé que la falta de orientación al no tener una madre como debe de ser... El licenciado Pous siempre mintió (...) es el primer abogado que yo conozco que litiga en medios (...) Iván tiene muchas demandas y muy fuertes, eso fue lo que le dejó el licenciado Pous.”

¡En exclusiva para #VLA, Silvia Urquidi asegura que el testamento que tiene Iván Aguilera de Juan Gabriel, es falso! 😱📜🚨📺 #MiEneroFue pic.twitter.com/0R9lUcSrD7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 31, 2023

En cuanto a estas declaraciones, hasta el momento, Iván Aguilera no se ha pronunciado al respecto. No obstante, en el pasado el pleito entre él y Urquidi se acrecentó cuando Jesús Salas -amigo, ex manager y cuñado de Juan Gabriel- exigió a la señora que regresará ‘lo que no es suyo’ durante una entrevista para People en Español

Además, en 2022, Guillermo Pous -quien era abogado de los allegados del cantante de Abrázame muy fuerte- dio a conocer que supuestamente ya habría recuperado las propiedades.

“Hoy, sin necesidad de mayor explicación; ni ‘mentiroso’, ni ‘perdedor’, ni ‘karma’; se ganó el litigio”, colocó en su cuenta de Instagram.

(Foto: Instagram/@losgabriels)

El famoso abogado también posteó un fragmento testado del documento legal y colocó algunas capturas de pantalla que corresponderían a mensajes que recibió por parte de Silvia Urquidi.

En estos se da entender que, según la amiga de Juan Gabriel, el cantante supuestamente le habría querido dejar esas casas, mientras aún estaba con vida. Además aseguró que no había recibido ningún aviso por parte de las autoridades para devolver las propiedades.

“En cuanto al litigio todo está parado, y yo, como siempre lo dije, fue una decisión de Alberto (Juan Gabriel) en vida, y algo entre él y yo nadie más. Y mintió para variar el Lic Pous, no he sido notificada”.